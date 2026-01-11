ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt Kukucska Róbert, egy vármegye gyászolja

Infostart

Életének 53. évében, súlyos betegség következtében elhunyt Kukucska Róbert tűzoltó őrmester, a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója.

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a méltósággal viselt betegség után távozott állományuk elismert tagja. Az igazgatóság épületén fekete zászlóval adóznak elhunyt bajtársuk emléke előtt - írja a nool.hu.

Kukucska Róbert 1973-ban született Balassagyarmaton, a város hivatásos tűzoltó-parancsnokságának állományába 2015. június 29-én szerelt fel.

Munkáját élethivatásnak tekintette, hivatásos szolgálata során több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

A Katasztrófavédelem közleménye szerint a tűzoltó őrmester temetésének időpontjáról és pontos helyszínéről a későbbiekben adnak tájékoztatást.

gyász

tűzoltó

nógrád vármegye

Gyarmathy Éva: az iskolakezdők ötöde küzd már az elsős tananyaggal is, szemléletváltásra lenne szükség
Az MTA és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulási Környezet Kutatócsoportja által végzett kutatásból kiderült, hogy az első osztályos gyerekek húsz százalékának nehézséget okoz a tananyag elsajátítása. A kutatás vezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy nem a gyerekek értelmi képességeivel, hanem mozgási és kommunikációs fejlettségükkel van a gond. Sokan többéves lemaradással kezdik meg az iskolát.
Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Múlt éjjel több mint 150 drónnal, köztük 110 Shahed-típusú eszközzel támadta éjjel Ukrajnát az orosz fél az RBC Ukraine tájékoztatása szerint. A légvédelem a drónok többségét sikeresen lelőtte, az ukrán légierő azt kéri, hogy mindenki ügyeljen a biztonsági előírások betartására. Kína vezetésével a BRICS+ tagországai hadgyakorlatot tartanak Dél-Afrika partjainál, Kína és Irán torpedórombolókkal, Oroszország és az Egyesült Arab Emírségek korvettekkel, a vendéglátó ország pedig egy fregattal vesz részt a "Will for Peace 2026" kódnevű hadgyakorlaton. Indonézia, Etiópia és Brazília megfigyelőként van jelen.

Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá

Családi adókedvezmény 2026: a családi adókedvezmény kalkulátor megmutatja, mennyi a családi adókedvezmény összege. Milyen családi adókedvezmény nyilatkozat kell az igényléshez?

I never saw young women on Epstein visits, Mandelson tells BBC

In his first interview since being sacked as the UK's US ambassador, Lord Mandelson also says he does not believe Donald Trump will take Greenland by force.

