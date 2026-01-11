Elhunyt Kukucska Róbert, egy vármegye gyászolja

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a méltósággal viselt betegség után távozott állományuk elismert tagja. Az igazgatóság épületén fekete zászlóval adóznak elhunyt bajtársuk emléke előtt - írja a nool.hu.

Kukucska Róbert 1973-ban született Balassagyarmaton, a város hivatásos tűzoltó-parancsnokságának állományába 2015. június 29-én szerelt fel.

Munkáját élethivatásnak tekintette, hivatásos szolgálata során több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

A Katasztrófavédelem közleménye szerint a tűzoltó őrmester temetésének időpontjáról és pontos helyszínéről a későbbiekben adnak tájékoztatást.