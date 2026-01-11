ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 11. vasárnap Ágota
Vörös róka (Vulpes vulpes) a Pest vármegyei Csobánka közelében 2026. január 7-én.
Nyitókép: Kovács Attila

Bámulatos videón, ahogy kiszorul a tél Magyarországról

Infostart

A következő hét napban jelentős fordulat áll be Európa, és ezzel együtt Magyarország időjárásában. Az Atlanti-óceán felől érkező nyugati áramlás kiszorítja a jelenlegi fagyos légtömegeket, ami a hőmérséklet emelkedését és a hótakaró visszahúzódását eredményezi.

A Ventusky meteorológiai szakportál előrejelzése szerint az Európában jelenleg uralkodó, átlag alatti hőmérsékletet egy markáns nyugati légáramlat váltja fel.

Ez a változás véget vet a napok óta tartó rendkívüli hidegnek, és az ilyenkor szokásosnak megfelelő, vagy akár azt meghaladó értékeket hoz a térségbe.

A következő egy hét során az atlanti légtömegek „kinyomják” a fagyos levegőt a kontinens belseje felől. A hőmérséklet az átlagos vagy az átlag feletti szintre emelkedik, ami a tél átmeneti szünetelését jelenti.

A felmelegedés hatására a legtöbb helyen megkezdődik a hótakaró lassú olvadása és visszahúzódása.

A változást szemléltető animációk és adatok azt mutatják, hogy a hőmérsékleti anomália a következő napokban pozitív irányba mozdul el, így a kemény fagyokat enyhébb, csapadékosabb idő válthatja fel.

Itthon vasárnap reggel

Rendkívüli hidegrekord dőlt meg Borsodban A vasárnap hajnali órákban Szikszón mérték az országos minimum-hőmérsékletet, ahol a levegő mínusz 20,8 Celsius-fokig hűlt le. Az extrém hideg az egész országban komoly terhelést jelentett az infrastruktúrának és a közműszolgáltatásoknak.

időjárás

tél

anomália

Gyarmathy Éva: az iskolakezdők ötöde küzd már az elsős tananyaggal is, szemléletváltásra lenne szükség

Az MTA és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulási Környezet Kutatócsoportja által végzett kutatásból kiderült, hogy az első osztályos gyerekek húsz százalékának nehézséget okoz a tananyag elsajátítása. A kutatás vezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy nem a gyerekek értelmi képességeivel, hanem mozgási és kommunikációs fejlettségükkel van a gond. Sokan többéves lemaradással kezdik meg az iskolát.
2026. január 11. 11:09
2026. január 11. 08:00
