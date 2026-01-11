Bámulatos videón, ahogy kiszorul a tél Magyarországról

A Ventusky meteorológiai szakportál előrejelzése szerint az Európában jelenleg uralkodó, átlag alatti hőmérsékletet egy markáns nyugati légáramlat váltja fel.

Ez a változás véget vet a napok óta tartó rendkívüli hidegnek, és az ilyenkor szokásosnak megfelelő, vagy akár azt meghaladó értékeket hoz a térségbe.

A következő egy hét során az atlanti légtömegek „kinyomják” a fagyos levegőt a kontinens belseje felől. A hőmérséklet az átlagos vagy az átlag feletti szintre emelkedik, ami a tél átmeneti szünetelését jelenti.

A felmelegedés hatására a legtöbb helyen megkezdődik a hótakaró lassú olvadása és visszahúzódása.

A változást szemléltető animációk és adatok azt mutatják, hogy a hőmérsékleti anomália a következő napokban pozitív irányba mozdul el, így a kemény fagyokat enyhébb, csapadékosabb idő válthatja fel.

Rendkívüli hidegrekord dőlt meg Borsodban A vasárnap hajnali órákban Szikszón mérték az országos minimum-hőmérsékletet, ahol a levegő mínusz 20,8 Celsius-fokig hűlt le. Az extrém hideg az egész országban komoly terhelést jelentett az infrastruktúrának és a közműszolgáltatásoknak.