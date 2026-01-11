Két fiatal szakadt be a jeges tóba, hajszálon múlott a tragédia

A város önkormányzatának tájékoztatása szerint a fiatalok a tó horgászterületénél, az úgynevezett hosszú partnál mentek rá a jégtakaróra. Bár egyes szakaszokon 9-10 centiméteres jégvastagságot is mértek, a jég teherbírása nem elegendő és nem egyenletes, így az alkalmatlan a rajta való tartózkodásra. A bajba jutottakat Szegedi Tivadar horgásznak sikerült kimentenie a jeges vízből.

A városvezetés az eset kapcsán hangsúlyozza: a szabadvizek jege jelenleg nem biztonságos, a jégre lépni életveszélyes.

A strand területén és a horgászparton is táblák figyelmeztetnek a tilalomra, amelyet a helybéliek és a látogatók biztonsága érdekében helyeztek ki.

A hatóságok kérik a szülőket és nagyszülőket, hogy fokozottan hívják fel a gyermekek figyelmét a jeges vizek veszélyeire.

Rendkívüli hideg Borsodban

A vasárnap hajnali órákban Szikszón mérték az országos minimum-hőmérsékletet, ahol a levegő mínusz 20,8 Celsius-fokig hűlt le. Az extrém hideg az egész országban komoly terhelést jelent az infrastruktúrának és a közműszolgáltatásoknak.

Látványosság

Sarki fény volt látható az ország északi részén A fagyos éjszaka különleges látványt is tartogatott: az északi országrész felett egy érkező hidegfront hatására felszakadozott a felhőzet, így mintegy fél órán keresztül sarki fényt lehetett megfigyelni az északi horizonton.