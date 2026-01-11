Hatalmas lyuk Nógrádban, a bányával lehet a gond

Sándor József polgármester tájékoztatása szerint a falu peremén történt földmozgás közvetlen élet- és balesetveszélyt jelent, ezért a területet kordonszalaggal kerítették el. A település vezetése haladéktalanul értesítette az illetékes hatóságokat a feltételezhetően bányászati eredetű beszakadás miatt.

A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (BVH Kft.) megkezdte a helyszíni vizsgálatot az omlás pontos okainak feltárására - írja a nool.hu.

Czémán Miklós, a társaság ügyvezető igazgatója közölte: amennyiben bebizonyosodik a bányászati eredet, a BVH Kft. végzi el a gödör feltöltését, egyeztetve a magánszemély tulajdonossal.

A hatóságok felhívták a figyelmet, hogy a területre belépni szigorúan tilos és veszélyes a munkálatok befejezéséig.