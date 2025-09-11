Megvan a gyilkos fegyver - közölte az FBI

A hatóságok közölték: birtokukban van egy nagy teljesítményű, tolózáras puska, amelyről azt gyanítják, hogy „az a fegyver, amelyet a tegnapi lövöldözésben használtak”. Úgy tudni, hogy egy erdős területen találták meg és a mellette voltak lábnyomok is - jelentette a BBC.

Hivatalosan arról is beszámoltak, hogy a merénylet gyanúsítottja „főiskolai korúnak tűnik”, aki jól beilleszkedett az egyetemi környezetbe. A hatóságok szerint a nyomozás jól halad és már ismerik milyen útvonalon menekült el Charlie Kirk gyilkosa. A rendőrség korábban elfogott két embert, ám őket pár órás kihallgatást követően szabadon engedték.

Az FBI azt állítja, hogy már vannak „jó minőségű” videók és képek a gyanúsítottról, de a nyomozás érdekében egyelőre nem hozzák nyilvánosságra azokat.

Közben Donald Trump bejelentette, hogy a meggyilkolt Charlie Kirk-öt posztumusz kitünteti az "Elnöki Szabadságéremmel". Ez a legmagasabb érdemrend, amit egy civil kaphat az Egyesült Államokban. Az elnök a Pentagonban beszélt, ahol a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Beszéde elején méltatta a meggyilkolt konzervatív influenszert és azt hangoztatta, hogy Kirk-nél jobban kevesen ismerték az amerikai fiatalok gondolkodását. Szavait hallva többen is egyetértően bólogattak a jelenlevő katonák és civil alkalmazottak közül - számolt be a BBC tudósítója.