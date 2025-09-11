ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.61
usd:
333.75
bux:
102284.12
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
merénylő, vadász,
Nyitókép: Getty Images / dolgachov

Megvan a gyilkos fegyver - közölte az FBI

Infostart

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) bejelentette, hogy lefoglaltak egy puskát, amit feltehetően Charlie Kirk merénylője használt.

A hatóságok közölték: birtokukban van egy nagy teljesítményű, tolózáras puska, amelyről azt gyanítják, hogy „az a fegyver, amelyet a tegnapi lövöldözésben használtak”. Úgy tudni, hogy egy erdős területen találták meg és a mellette voltak lábnyomok is - jelentette a BBC.

Hivatalosan arról is beszámoltak, hogy a merénylet gyanúsítottja „főiskolai korúnak tűnik”, aki jól beilleszkedett az egyetemi környezetbe. A hatóságok szerint a nyomozás jól halad és már ismerik milyen útvonalon menekült el Charlie Kirk gyilkosa. A rendőrség korábban elfogott két embert, ám őket pár órás kihallgatást követően szabadon engedték.

Az FBI azt állítja, hogy már vannak „jó minőségű” videók és képek a gyanúsítottról, de a nyomozás érdekében egyelőre nem hozzák nyilvánosságra azokat.

Közben Donald Trump bejelentette, hogy a meggyilkolt Charlie Kirk-öt posztumusz kitünteti az "Elnöki Szabadságéremmel". Ez a legmagasabb érdemrend, amit egy civil kaphat az Egyesült Államokban. Az elnök a Pentagonban beszélt, ahol a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Beszéde elején méltatta a meggyilkolt konzervatív influenszert és azt hangoztatta, hogy Kirk-nél jobban kevesen ismerték az amerikai fiatalok gondolkodását. Szavait hallva többen is egyetértően bólogattak a jelenlevő katonák és civil alkalmazottak közül - számolt be a BBC tudósítója.

Kezdőlap    Külföld    Megvan a gyilkos fegyver - közölte az FBI

gyilkosság

merénylet

charlie kirk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Paks II: a kormány szerint nincs jogi akadálya az építkezésnek az Európai Bíróság döntése után sem

Paks II: a kormány szerint nincs jogi akadálya az építkezésnek az Európai Bíróság döntése után sem

Egyes értékelések szerint fordulat következett be a Paks 2 atomerőmű-beruházás sorsa körül az Európai Unió Bíróságának csütörtöki ítéletével, amellyel megsemmisítette az unió korábbi jóváhagyását a beruházásra. A Kormányinfón Bóka János miniszter azt mondta, nincs veszélyben a beruházás jövője, megkezdődhet az építkezés, amit később Szijjártó Péter külügyminiszter is megerősített.
Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Repüléstilalmi övezetet hoztak létre a lengyel hatóságok a fehérorosz és az ukrán határ mentén – közölték Varsóban.
 

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Lettország lezárja a légteret az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország határán

Csehország helikopteres egységet küld Lengyelországba az orosz drónfenyegetés miatt

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszettül erősödik a forint

Veszettül erősödik a forint

Egy hete látjuk a 392-394 közötti sávba ragadva a forint-euró árfolyamot, ma is ennek a tartománynak a közepén kezdi napot a hazai fizetőeszközünk. A 392,3-as trendvonalat is átvitte, jelenleg 391,6 környékén táncol az árfolyam. Mivel a héten megtorpant a dollár gyengülő trendje az euróval szemben, ezért a dollár-forint kurzus is feljebb kúszott. Most éppen 333 forintot kell adni egy dollárért, azaz kétéves csúcs környékén jár az árfolyam.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a súlyos igazság: ezek az ipari óriások állnak a szélsőséges időjárás mögött

Kiderült a súlyos igazság: ezek az ipari óriások állnak a szélsőséges időjárás mögött

Egy új tanulmány szerint az elmúlt negyedszázad 55 hőhulláma nem következett volna be az ember okozta éghajlatváltozás nélkül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'College age' killer of Charlie Kirk still at large, says FBI, as rifle found in woods

'College age' killer of Charlie Kirk still at large, says FBI, as rifle found in woods

Authorities are still working to identify the suspect - they say there is "good video footage" that is not being released "at this time".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 15:37
Fehéroroszország elengedett több mint ötven politikai foglyot
2025. szeptember 11. 15:13
Újabb település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium
×
×
×
×