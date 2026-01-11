Gálfi Dalma hatalmas sikere

A világranglistán 94. magyar teniszező az első körben a hatodik kiemelt amerikai Ashlyn Kruegert verte szetthátrányból fordítva, vasárnap pedig a német Mina Hodzic (468.) volt az ellenfele.

Gálfi a papírformának megfelelően végig irányította a találkozót és két sima játszmában, mindössze 57 perc alatt győzött.

Gálfi mellett Babos Tímea a kanadai Leylah Fernandezzel, míg Stollár Fanny a japán Kato Mijóval párosban játszhat majd a torna főtábláján.

Gálfi Dalma (magyar)–Mina Hodzic (német) 6:2, 6:2.