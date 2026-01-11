ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gálfi Dalma a szerb Olga Danilovic ellen játszik a francia nemzetközi teniszbajnokság női egyesének első fordulójában a párizsi Roland Garros Stadionban 2022. május 22-én. A magyar játékos 3-6, 7-6, 6-3-ra kikapott.
Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Gálfi Dalma hatalmas sikere

Infostart / MTI

Gálfi Dalma második mérkőzését is megnyerte az 1,2 millió dollár (396 millió forint) összdíjazású adelaide-i keménypályás női tenisztorna selejtezőjében, ezzel feljutott a 32-es főtáblára.

A világranglistán 94. magyar teniszező az első körben a hatodik kiemelt amerikai Ashlyn Kruegert verte szetthátrányból fordítva, vasárnap pedig a német Mina Hodzic (468.) volt az ellenfele.

Gálfi a papírformának megfelelően végig irányította a találkozót és két sima játszmában, mindössze 57 perc alatt győzött.

Gálfi mellett Babos Tímea a kanadai Leylah Fernandezzel, míg Stollár Fanny a japán Kato Mijóval párosban játszhat majd a torna főtábláján.

Gálfi Dalma (magyar)–Mina Hodzic (német) 6:2, 6:2.

Kezdőlap    Sport    Gálfi Dalma hatalmas sikere

ausztrália

tenisz

gálfi dalma

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Világgazdasági fordulat: miért nem működik Európa? Csaba László, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Múlt éjjel több mint 150 drónnal, köztük 110 Shahed-típusú eszközzel támadta éjjel Ukrajnát az orosz fél az RBC Ukraine tájékoztatása szerint. A légvédelem a drónok többségét sikeresen lelőtte, az ukrán légierő azt kéri, hogy mindenki ügyeljen a biztonsági előírások betartására. Kína vezetésével a BRICS+ tagországai hadgyakorlatot tartanak Dél-Afrika partjainál, Kína és Irán torpedórombolókkal, Oroszország és az Egyesült Arab Emírségek korvettekkel, a vendéglátó ország pedig egy fregattal vesz részt a "Will for Peace 2026" kódnevű hadgyakorlaton. Indonézia, Etiópia és Brazília megfigyelőként van jelen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elárulta Lionel Messi, hogy mi a kedvenc alkoholos itala: nagyon bizarr dolgot szeret az argentin legenda

Elárulta Lionel Messi, hogy mi a kedvenc alkoholos itala: nagyon bizarr dolgot szeret az argentin legenda

A futballlegenda beszélt arról is, mennyire fontos számára az egyedüllét, miközben próbálja egyensúlyban tartani a közszereplői létet és a családi életét feleségével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran protesters defy crackdown as videos show violent clashes

Iran protesters defy crackdown as videos show violent clashes

Hundreds of protesters are believed to have been killed or injured, and many more detained.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 19:00
Mit látnak a külföldi befektetők a magyar fociban? Nagyon is sok mindent
2026. január 10. 18:15
Ekkora meglepetés még nem volt az FA-kupában – az angolok szerint
×
×
×
×