A drónnal készült felvételen komp közlekedik a befagyott Balatonon Szántódnál 2026. január 10-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Elképesztő dolgot produkált a jeges Balaton

Infostart

Az elmúlt napokban 2 centivel emelkedett a Balaton vízszintje, miközben lényegében befagyott a tó.

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk pénteken még nem lehetett korcsolyázni a befagyott Balatonon. A WeLoveBalaton is beszámolója szerint egyelőre balesetveszélyes és tilos a jégre menni, ugyanis az még nem elég vastag, Balatonfürednél például a part mentén mindössze 2 centiméter.

Egy vakmerő férfi azonban nekiindult és a fonyódi mólótól több száz méterre besétált a Balaton még nem kellő vastagságú, mozgó, emiatt életveszélyes jegére. A rendőrség szombaton felhívta a figyelmet arra: csak ránézésre tűnik biztonságosnak a Balaton jege, a veszély a felszín alatt rejlik.

A rendőrök a partról azonnal visszafordulásra utasították a férfit, aki addigra már több száz métert megtett. A férfi végül a rendőrök iránymutatásával biztonságban a partra ért. Az egyenruhások a tiltásnak nyomatékot adva helyszíni bírságban részesítették - áll a közleményben.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakemberei mindenkit óva intettek az "életveszélyes mutatványtól". A gyakorlati tapasztalatok szerint az állóvizek jege csak akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri a 10 centimétert, és egyben "acélos", jó minőségű is a szerkezete. Rálépni csak akkor szabad, ha nem olvad, nem mozog.

A Balaton jegén tartózkodni jelenleg még tilos, hiszen sehol sem alakult ki megfelelő vastagságú, és erősségű jégréteg - figyelmeztettek.

Közben a vízügy adatai szerint az elmúlt 3 napon 2 centivel emelkedett a tó vízszintje, amely így 77 centis. Ez alacsonynak számít, hiszen 2 évvel ezelőtt már 120 centi fölött volt a Balaton és akkor óvatos leeresztést kellett végrehajtani a Sió-csatornán keresztül. A vízszabályozás több mint 3 hónapon át tartott. Erről többször is írtunk az Infostarton.

