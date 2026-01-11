ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 11. vasárnap Ágota
Solymár, 2025. június 16. A MagNet bank solymári fiókja, amelyet megpróbáltak kirabolni 2025. június 16-án. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának munkatársai ismeretlen tettes ellen, rablás kísérlete miatt indított büntetőeljárásban végeznek nyomozási cselekményeket.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Vége egy banknak Magyarországon, ez vár az ügyfeleire

Infostart

2026. február 28-ával a Polgári Bank ügyfélállománya a MagNet Bankhoz kerül. A technikai átállás miatt a bankkártyák cseréjére és új digitális szolgáltatások bevezetésére kell készülniük az érintetteknek.

A közzétett tájékoztatás szerint a Polgári Bank által kibocsátott bankkártyák és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások legkésőbb február 26-ig használhatók. A meglévő kártyaszerződések megszüntetése miatt az ügyfeleknek új eszközöket kell igénybe venniük a folytonos kártyahasználat érdekében - írja az index.hu.

Az új MagNet Bankos kártyák és a hozzájuk tartozó PIN-kódok január 12-től, hétfőtől vehetők át a Polgári Bank jelenlegi fiókjaiban.

Amennyiben az ügyfelek február 26-ig átveszik az új kártyákat, azok aktiválásáról a MagNet Bank automatikusan gondoskodik.

A fúzió eredményeként a MagNet Bank hálózata országszerte 29 bankfiókra és 16 további ATM-re bővül.

Az integráció ideje alatt a MagNet Bank bankszünnapokat tart majd, amelyek pontos időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.

