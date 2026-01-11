ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai légierőben rendszeresített Northrop Grumman B-2 Spirit lopakodó nehézbombázó repülőgépek egyike leszállni készül honi bázisán, a Missouri állambeli Whiteman légitámaszponton, ahová a B-2-esek köteléke iráni célpontok elleni légicsapásból tért vissza 2025. június 22-én.
Nyitókép: MTI/AP/David Smith

Újabb amerikai megtorló légicsapás

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok újabb légicsapást intézett Szíriában az Iszlám Állam ellen szombaton – közölte az amerikai Központi Parancsnokság (USCENTCOM).

A bejelentés szerint az amerikai művelet az Iszlám Állam terrorszervezet több célpontja ellen irányult újabb megtorló akcióként az iszlamisták decemberi támadásáért, amelyben két amerikai katona és egy amerikai tolmács halt meg.

Az amerikai haderő december 19-én indította a Sólyomszem csapás műveletet (Operation Hawkeye Strike), amelynek első hullámában szintén az Iszlám Állam állásait támadta, mintegy 70 helyen.

A katonai akció egybeesett az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottjának damaszkuszi látogatásával. Tom Barrack a látogatásáról kiadott közleményben arról számolt be, hogy Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter megbízásából tárgyalt Ahmed es-Saraa szír elnökkel és külügyminiszterével. A megbeszélés után közölte, hogy az Egyesült Államok "kiterjeszti" a szíriai kormány támogatását, és üdvözli a közel-keleti ország "történelmi átalakulását".

Harangi Szabolcs: a következő hónapokban egyes alvó vulkánok felébredése komoly gondokat okozhat

Harangi Szabolcs: a következő hónapokban egyes alvó vulkánok felébredése komoly gondokat okozhat
Tavaly 27 országban több mint hatvan vulkán tört ki, ami átlagosnak mondható szám, ugyanakkor több váratlan természeti jelenség is történt – mondta az InfoRádióban a HUN-REN ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője. A geológus szerint idén is várhatók nagy kitörések, a következő hónapokban pedig érdemes lesz odafigyelni Indonéziára, ahol egyes alvó tűzhányók felébredése akár nagyon komoly gondokat is okozhat.
Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra

Országos kongresszuson mutatta be a Fidesz–KDNP a 106 egyéni képviselőjelöltjét a 2026-os országgyűlési választások előtt. A kongresszus mottója: „Fidesz – a biztos választás". Orbán Viktor miniszterelnök felszólította a Fidesz-jelölteket, hogy a Lázárinfókhoz hasonlóan álljanak szóba mindenhol mindenkivel, és mindenképp beszéljenek a háborúról, a migrációról és a genderőrületről. Migránsok vagy biztonság? Gender vagy család? Béke vagy háború? – ez a választások tétje Orbán Viktor szerint.
 

