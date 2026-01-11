Újabb amerikai megtorló légicsapás

A bejelentés szerint az amerikai művelet az Iszlám Állam terrorszervezet több célpontja ellen irányult újabb megtorló akcióként az iszlamisták decemberi támadásáért, amelyben két amerikai katona és egy amerikai tolmács halt meg.

Az amerikai haderő december 19-én indította a Sólyomszem csapás műveletet (Operation Hawkeye Strike), amelynek első hullámában szintén az Iszlám Állam állásait támadta, mintegy 70 helyen.

A katonai akció egybeesett az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottjának damaszkuszi látogatásával. Tom Barrack a látogatásáról kiadott közleményben arról számolt be, hogy Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter megbízásából tárgyalt Ahmed es-Saraa szír elnökkel és külügyminiszterével. A megbeszélés után közölte, hogy az Egyesült Államok "kiterjeszti" a szíriai kormány támogatását, és üdvözli a közel-keleti ország "történelmi átalakulását".