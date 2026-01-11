Az AI segítené a függetleneknek megtörni a kétpárti uralmat Amerikában

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia és a chatbotok csendben beépültek a hétköznapi döntéseinkbe. Az emberek hivatalos leveleket íratnak, pénzügyi vagy magánéleti tanácsokat kérnek, vagy a ChatGPT-re, a Copilotra vagy a Geminire bízzák az utazásszervezést és – igen, reménykedve, hogy elkerülik a lebukást –, akár az iskolai házifeladatok vagy az egyetemi esszék megírását.

Most azonban

egy amerikai szervezet azt állítja: az AI segítségével a politikai erőviszonyokban is forradalmi változást lehet hozni.

Az Independent Center nevű nonprofit intézet célja nagyratörő. Azt szeretnék elérni, hogy a 2026-os félidős kongresszusi választásokon még több független jelölt szerezzen mandátumot a Képviselőházban, olyan körzetekben, ahol a republikánus–demokrata megosztottság már régóta nem tükrözi a választók valós hangulatát – írja az NPR amerikai közszolgálati médium.

„A mesterséges intelligencia nélkül az, amit csinálunk, egyszerűen lehetetlen lenne” – mondta Adam Brandon, az Independent Center vezető tanácsadója. Szerinte az AI nemcsak a függetlenek számára esélyt adó körzetek azonosításában segít, hanem abban is, hogy rejtett tehetségeket, eddig ismeretlen, de hiteles jelölteket találjanak.

Check out @adam_brandon on C-Span this morning talking all things independents.



Whether DC-insiders realize it yet or not, independets are set to fundamentally alter the political landscape in 2026 and beyond.https://t.co/3bG4NGhFYr — Independent Center USA (@Independent_Cen) November 24, 2025

Az amerikai Képviselőházban jelenleg hajszálvékony többségek döntenek. Egy-egy választás idején gyakran néhány mandátumon múlik, hogy ki szerez többséget, a republikánusok vagy a demokraták.

Az ilyen erőviszonyok pedig érdekes törvényhozási döntéseket produkálnak. Kirívó példa a 2025 májusi szavazás a kiadássökkentő törvény első változatáról. Akkor Mike Johnson házelnök manőverezett és hatott oda erősen két ingadozó republikánus képviselőre, hogy a javaslat végül 215:214 arányban átmenjen.

A kialakult helyzetben – amikor jönnek a választások - már néhány független képviselő is elég lehet ahhoz, hogy egyik párt se szerezzen abszolút többséget.

A mesterséges intelligenciával támogatott változtatás

radikális fordulat lenne egy olyan politikai rendszerben, ahol legutóbb 35 évvel ezelőtt jutott be új független jelölt a Képviselőházba.

Viszont eme fordulat kifejezné a megváltozott valóságot – mondja az Independent Center. A társadalmi háttér ma gyökeresen más, mint akkor – mondják.

A közvélemény-kutatások valóban azt mutatják, hogy egyre több amerikai fordul el a két nagy párttól. A Gallup 2024-es felmérése szerint az amerikaiak 43 százaléka vallotta magát függetlennek – ez minden korábbinál magasabb arány. A választási exit pollok ugyanebben az éven 34 százalékos független támogatottságot mértek, szemben a 2020-as 26 százalékkal.

„Hatalmas tömegről van szó, akik különböző okokból egyszerűen nem tudják elfogadni egyik pártot sem” – fogalmazott David Barker, az American University államigazgatással foglalkozó professzora. Szerinte történelmi horderejű változásról van szó: „Hosszú idő óta most először fordul elő, hogy az amerikaiak legnagyobb csoportja függetlenként határozza meg magát.”

Adam Brandon úgy látja, ez a politikai pillanat ideális a megkövesedett struktúrák megbontására. „Olyan ez, mint az Uber és a taxisok esete – mondta az NPR-nek. – Volt egy rendszer nyilvánvaló hibákkal, bebetonozott szereplőkkel, és kellett egy radikális újítás, ami megkerülte az egészet. Az emberek belefáradtak abba, hogy csak republikánus vagy demokrata létezhet.”

After independents like Dan Osborn and Evan McMullin came unusually close to winning Republican Senate seats, there’s been a lot of buzz about running independents in states Dems aren’t normally competitive in.



Just how effective could this be? Depends on the state. (Link below) pic.twitter.com/Oiet6hvGNs — Max (@maxtmcc) March 26, 2025

A kétpárti rendszer megtörésére tett kísérletek nem újkeletűek, és rendszerint gyorsan elbuknak. Brandon és csapata azonban hangsúlyozza: most nem politikai amatőrök próbálkoznak.

„Mi politikai harcosok vagyunk” – jelentette ki Brandon, aki korábban a konzervatív FreedomWorks elnöke volt, és fontos szerepet játszott a Tea Party mozgalom országos felfutásában. A szervezet ugyan tavaly megszűnt, de a férfi az ott megszerzett tapasztalatot most új terepen hasznosítja.

Az Independent Center adat- és kutatási munkáját Brett Loyd vezeti, aki a The Bullfinch Group nevű, pártoktól független elemzőcéget irányítja. Korábban Donald Trump kampányának közvélemény-kutatási csapatában is dolgozott, még a jelöltsége idején.

„Statisztikus vagyok” – mondta mosolyogva. „A Republikánus Nemzeti Bizottság előbb ajánlott munkát, mint a demokraták.

Engem a számok, a hangulat és a játékelmélet érdekel – nem az ideológia.”

Loyd hangsúlyozza: céljuk nem a pártok felszámolása: „Ha valaki egy hiperdemokrata vagy hiperrepublikánus körzetben él, akkor természetes, hogy demokrata vagy republikánus képviselje.” Az AI segítségével azonban azonosítottak mintegy 40 olyan választókerületet, amelyik egyik kategóriába sem esik bele.

A mesterséges intelligenciára épülő elemzőeszközt külső partnerrel közösen fejlesztették, és évek munkája van benne. A hagyományos közvélemény-kutatásokkal szemben – amelyek egy adott pillanatot rögzítenek – az MI folyamatosan figyeli, miről beszélnek az emberek.

„A közvélemény-kutatás egy pillanatkép, keddről” (a választás hagyományos napjáról) – magyarázta a radikális konzervatív aktivista, Adam Brandon. „Mi viszont azt is látjuk, mi történik szerdán, csütörtökön, miután az emberek hazamentek, beszélgettek, vagy meggondolták magukat” – tette hozzá.

Az elemzések során vizsgálják a részvételi arányokat, a választási ingadozásokat és azt is, hol alacsony a szavazási kedv – mert az ilyen körzetekben gyakran a kiábrándultság, nem pedig az erős pártidentitás a meghatározó.

Külön figyelmet kapnak a fiatalabb választók. Loyd szerint

a Z generáció és a milleniumi nemzedék sokkal nyitottabb a független üzenetekre.

„Sokan legyintenek rájuk, hogy csak gyerekek” – mondta, rámutatva, hogy a következő elnökválasztáson ők adják majd a választók több mint felét.

Reddit, LinkedIn és a „láthatatlan” jelöltek Az AI nemcsak a körzetek kiválasztásában segít, hanem a jelöltek felkutatásában is. Az Independent Center algoritmusai a közösségi médiát és a szakmai hálózatokat is átfésülik, például a LinkedInt.



„Ezek az emberek általában nem reklámozzák magukat” – mondta Loyd. „De a tetteik nyomot hagynak.” Egy helyi önkéntes akció, egy civil kezdeményezés vagy akár egy rövid újságcikk is elegendő lehet ahhoz, hogy az AI „észrevegye” őket.



Az adatok arra is választ adhatnak, hol van egy jelöltnek a legnagyobb esélye. Brandon egy olyan esetet említ, amikor az algoritmus szerint a jelöltnek nem a saját lakóhelyén, hanem a szomszédos körzetben ideális a megmérettetés. „Harminc perc autóval – és tökéletesen passzol” – fogalmazott.

A független jelöltekkel szembeni egyik leggyakoribb vád az úgynevezett „spoiler” szerep: az hogy jelenlétük csak megosztja a szavazatokat, és végül egy nem kívánt jelölt győzelmét segíti. Brett Loyd szerint ez elavult, pártos gondolkodás. „Mi a baj azzal, ha elrontunk valamit, amit az emberek eleve nem szeretnek?” – tette fel a kérdést. Úgy véli,

a két nagy párt továbbra is bináris világban gondolkodik. „Coke vagy Pepsi. Ford vagy Chevy. MSNBC vagy Fox News. De az emberek többsége már nem így él.

Adam Brandon ennél is tovább megy: „Mi vállaljuk a »spoiler« címkét – mondta. – Mert amit elrontunk, az egy mélyen korrupt rendszer.”

Hogy a mesterséges intelligencia valóban képes-e áttörést hozni az amerikai politikában, az a 2026-os őszi választásokon derül majd ki. Az azonban már most látszik: az algoritmusok nemcsak a mindennapjainkat, hanem a demokrácia működését is új kérdések elé állítják.