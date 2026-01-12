A francia belügyminisztérium adatai szerint a kirívó gyorshajtások száma az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt: 2024-ben több mint 63 ezer ilyen esetet regisztráltak, ami 69 százalékos emelkedés 2017-hez képest. Erre reagálva a jogalkotó a korábbi szabálysértési kategóriából a büntetőjog hatálya alá emelte az extrém sebességtúllépést - ad összefoglalót a penzcentrum.hu.

Az új előírások értelmében az 50 km/órát meghaladó sebességtúllépésért akár három hónapig terjedő elzárás is várhat. A pénzbírság sem kevés: a maximális tétel 3750 euróra (körülbelül 1,4 millió forint) emelkedett, amely korábban csak a visszaesőkre vonatkozott.

A hatóságoknak joguk van lefoglalni az elkövetéshez használt autót.

A jogosítványt akár három évre is bevonhatják (ez a korlátozás ugyanakkor csak Franciaország területére érvényes).

A francia modell a svájci gyakorlathoz közelít, ahol Európa legszigorúbb szabályai vannak érvényben. Svájcban bizonyos mértékű sebességtúllépés után (például lakott területen 40 km/órás túllépésnél) automatikusan bűncselekményként kezelik az ügyet, ami akár négy év börtönt és a gépjármű végleges elkobzását is eredményezheti.

Mi a helyzet Magyarországon?

Hazánkban a gyorshajtás továbbra is szabálysértésnek vagy közigazgatási bírsággal sújtandó cselekménynek minősül, függetlenül annak mértékétől. Magyarországon a legsúlyosabb esetben már csaknem félmillió Ft lehet a bírság.

Bár Magyarországon az önmagában vett gyorshajtás nem von maga után büntetőeljárást, egy esetleges balesetnél súlyosító körülményként értékelik, ami már bírósági szakaszba emelheti az ügyet, különösen személyi sérülés esetén.