Nyitókép: Unsplash

Börtön vár arra az autósra, aki ebben a közkedvelt országban száguldozik

Infostart

Drasztikus szigorítást vezetett be a francia kormány a közlekedésbiztonság javítása érdekében: 2025. december 29-től bűncselekménynek minősül, ha valaki több mint 50 km/órával lépi túl a megengedett sebességhatárt. Az új szabályozás a külföldi, így a Franciaországban közlekedő magyar autósokra is vonatkozik.

A francia belügyminisztérium adatai szerint a kirívó gyorshajtások száma az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt: 2024-ben több mint 63 ezer ilyen esetet regisztráltak, ami 69 százalékos emelkedés 2017-hez képest. Erre reagálva a jogalkotó a korábbi szabálysértési kategóriából a büntetőjog hatálya alá emelte az extrém sebességtúllépést - ad összefoglalót a penzcentrum.hu.

Az új előírások értelmében az 50 km/órát meghaladó sebességtúllépésért akár három hónapig terjedő elzárás is várhat. A pénzbírság sem kevés: a maximális tétel 3750 euróra (körülbelül 1,4 millió forint) emelkedett, amely korábban csak a visszaesőkre vonatkozott.

A hatóságoknak joguk van lefoglalni az elkövetéshez használt autót.

A jogosítványt akár három évre is bevonhatják (ez a korlátozás ugyanakkor csak Franciaország területére érvényes).

A francia modell a svájci gyakorlathoz közelít, ahol Európa legszigorúbb szabályai vannak érvényben. Svájcban bizonyos mértékű sebességtúllépés után (például lakott területen 40 km/órás túllépésnél) automatikusan bűncselekményként kezelik az ügyet, ami akár négy év börtönt és a gépjármű végleges elkobzását is eredményezheti.

Mi a helyzet Magyarországon?

Hazánkban a gyorshajtás továbbra is szabálysértésnek vagy közigazgatási bírsággal sújtandó cselekménynek minősül, függetlenül annak mértékétől. Magyarországon a legsúlyosabb esetben már csaknem félmillió Ft lehet a bírság.

Bár Magyarországon az önmagában vett gyorshajtás nem von maga után büntetőeljárást, egy esetleges balesetnél súlyosító körülményként értékelik, ami már bírósági szakaszba emelheti az ügyet, különösen személyi sérülés esetén.

