A Mosonmagyaróvár játékosai a nõi kézilabda Európa-liga A csoportjának elsõ fordulójában játszott Motherson Mosonmagyaróvári KC - Thüringer HC mérkõzés végén a mosonmagyaróvári UFM Arénában 2026. január 11-én. A mérkõzést Mosonmagyaróvár nyerte 36-34-re.
Nyitókép: Krizsán Csaba

Hihetetlen bravúr Mosonmagyaróváron

Infostart / MTI

A Mosonmagyaróvár 36-34-re legyőzte a három magyar játékost foglalkoztató vendég német Thüringer HC-t a női kézilabda Európa-liga első csoportfordulójában.

A sorozatban ötödik kiírásban csoportkörös magyar klub - amely a görög OF Nea Ioniasz elleni kettős győzelemmel harcolta ki a főtáblás szereplést - jól, 3-1-gyel kezdte a mérkőzést. Az első negyedóra után 7-7 állt az eredményjelzőn. A címvédő egy 3-0-s sorozattal tudott eltávolodni (9-12), a házigazda 13-13-nál egyenlített ki. Sőt, a szünetre a vezetést is átvette a Mosonmagyaróvár, amely a középső posztokon több játékosát is nélkülözte sérülés miatt.

A második játékrész eleje is szorosan alakult, az utolsó negyedórához érve azonban két találat volt a különbség Dragan Adzic vendéglátó csapata javára (27-25). Hat perccel a vége előtt, 32-31-es vezetésnél a nézőtérről felhangzott a "Harcoljatok, harcoljatok!", annak reményében, hogy a mosonmagyaróvári alakulat bravúrt érhet el. A Thüringert kulcsjátékosa, Johanna Reichert szinte egyszemélyben tartotta meccsben, a végjátékban így is 35-32-re távoldott a házigazda.

Hét a hat elleni játékra váltott a Thüringer, ám ez is csak arra volt elég, hogy az utolsó percben egy gólra közelített, egyenlíteni nem tudott.

Faragó Luca háromszor, Szabó Anna kétszer volt eredményes a vendégeknél, akiknél az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge nem szerzett gólt, míg Johanna Reichert 16-szor (!) talált be.

Hazai részről Laetitia Quist nyolc, a végeredményt beállító Kukely Anna hat góllal járult hozzá a két pont otthon tartásához.

Az AI segítené a függetleneknek megtörni a kétpárti uralmat Amerikában

A mesterséges intelligencia immár az amerikai politika hagyományos rendszerét is felforgathatja. Egy washingtoni központú nonprofit szervezet szerint az AI lehet a kulcs ahhoz, hogy – több évtized után – független jelöltek újra bejussanak az Egyesült Államok Képviselőházába,és ezzel alapjaiban változtassák meg a törvényhozás erőviszonyait.
Beleállt Trump fenyegetéseibe az elnök legújabb célpontja

Donald Trump vasárnap közölte, hogy ezentúl semmilyen venezuelai olaj vagy pénz nem juthat el Kubába, és felszólította a kommunista vezetésű szigetországot, hogy kössön megállapodást Washingtonnal. A lépés tovább növeli a nyomást az Egyesült Államok régi ellenfelén, miközben a kubai vezetés nyíltan dacol a Fehér Házzal.

Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól

Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.

Iran warns it will retaliate if US attacks, as hundreds killed in protests

"It's like a war zone, the streets are full of blood," a source in the capital Tehran tells the BBC.

