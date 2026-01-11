ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 11. vasárnap Ágota
Elhunyt Erich von Daniken, 91 éves volt.
Nyitókép: Fotónk AI-jal készült

Elhunyt a világhírű svájci, aki hitt az idegenekben

Infostart

Életének 91. évében, 2026. január 10-én elhunyt Erich von Däniken svájci író, a paleoasztronautika legismertebb népszerűsítője. Munkássága alapjaiban határozta meg az alternatív történelmi elméleteket és a populáris kultúrát az elmúlt fél évszázadban.

Erich von Däniken 1935-ben született Svájcban. Világhírnevét az 1968-ban megjelent Jövő emlékei (eredeti címén: Erinnerungen an die Zukunft) című könyvével alapozta meg. Műveit több mint 30 nyelvre fordították le, és világszerte több mint 63 millió példányban keltek el, amivel korunk egyik legsikeresebb tényirodalmi szerzőjévé vált - írja az index.hu.

Az emberiség alternatív eredete

Däniken elméleteinek központi gondolata az volt, hogy a Földet a távoli múltban technológiailag fejlett földönkívüli lények látogatták meg. Úgy vélte, az emberiség ősei ezeket a látogatókat istenekként tisztelték, és technikai tudásukat külső segítséggel fejlesztették.

Olyan építmények eredetét kérdőjelezte meg, mint a Gízai piramisok, a Stonehenge vagy a Húsvét-sziget szobrai, feltételezve, hogy azok felépítése meghaladta az akkori emberek képességeit.

A perui geoglifákat gyakran földönkívüli űrhajók leszállópályáiként interpretálta.

A Bibliában és más ősi iratokban található jelenéseket (például Ezékiel látomását) technikai eszközök, űrhajók és asztronauták leírásaként értelmezte.

Bár a hivatásos régészek és történészek elméleteit rendszeresen áltudománynak minősítették, Däniken hatása a filmművészetre (Prometheus, Csillagkapu) és a televíziós ismeretterjesztésre (például az Ősi idegenek sorozat) megkerülhetetlen maradt. Svájcban saját témaparkot is alapított (Mystery Park), ahol elméleteinek bizonyítékait mutatták be.

