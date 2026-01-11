Jó lehetőséget jelent a lakáshoz jutáshoz a közszolgálati dolgozók által igénybe vehető otthontámogatás, de nem pótolja a közszféra és a versenyszféra közötti bérkülönbözetet – mondta el Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban.

Kiemelte: a két, munka nélkül töltött év végi hét ennek a fontos lépésnek az előkészítéséből is hiányzik, de azért jó néhány nagyobb munkahelyen zajlott az otthontámogatás igénybe vételének ügyintézése – mondta Boros Péterné. Példaként hozott fel egy munkahelyet, ahol a 400 fős létszámból körülbelül 30-an biztosan igénybe fogják venni a lehetőséget – lesz, aki új lakás vásárlására felvett kölcsönhöz használja fel, és lesz, aki korábban felvett lakáshitel törlesztésére fordítja a támogatást. Mindazonáltal az igényvevői kör végleges létszámát majd a január 20-i jogvesztő határidő után lehet meghatározni.

Szakszervezeti tapasztalatok szerint a lehetőség nagyon pozitív fogadtatásra talált. Kiemelte viszont, hogy a közszolgálatban a „nem feltétlenül jó” keresetek miatt nincsenek olyan nagy mértékben jelen a fiatalok. A kereseti szint egyben visszafogja a lakásszerzés ütemét, véleménye szerint a törlesztéstől való félelmek végett.

Ez a jogszabály nem tudja pótolni a versenyszféra és a közszféra közötti negatív kereseti differenciát

– fogalmazott Boros Péterné. Kiemelte: fontos lenne az „állam részéről belátni”, hogy az élet tervezhetőségében fontos a lakáshoz jutás, és hogy fontos a biztos, magasabb szintű kereset is – jelenleg azonban a magyarországi keresetek az EU-ban az utolsó, illetve utolsó előtti helyen állnak a rangsorban.

Az adminisztrációs nehézségekkel kapcsolatban egy sajátos esetet emelt ki az elnök. Ha a közszolgálati dolgozó esetében a férj nevén van az ingatlan, amelyhez a hitel kötődik, a férfi pedig nem a közszolgálatban dolgozik, akkor a család nem fogja tudni igénybe venni ezt a lehetőséget. Ezzel együtt azonban úgy látja, hogy alapvetően „megoldották a szervezést” a munkahelyek és a munkavállalók is, nem gondolja, hogy bárki a bonyolult adminisztráció miatt lekésne a lehetőségről. A szakszervezet részéről igyekeztek az információcserében segíteni.