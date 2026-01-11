ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 11. vasárnap Ágota
The thermometer on the snow shows low temperatures well below zero. Extreme winter freezing weather.
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Mínusz 20 foknál is hidegebb volt hajnalban, mindenkit érintő kérést tettek közzé

Infostart / MTI

Bár új szezonrekord nem született, a szombat éjszaka is zimankós volt: országos átlagban mínusz 12 fokig csökkent a hőmérséklet - írta a HungaroMet Zrt. vasárnap

A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet vasárnap reggel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszó vízmű meteorológiai állomáson regisztrálták, mínusz 20,8 fokot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelényben és Gagybátorban, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyíregyháza északi részén és Nyírtasson egyaránt mínusz 20,6 fok volt.

Aa Nógrád vármegyei Zabar - ahol gyakran mérnek országos hidegrekordot - ezúttal nem került be a tíz leghidegebb állomás közé.

hőmérséklet-rekord

hideg

zabar

