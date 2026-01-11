ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ukrán vészhelyzeti szolgálat felvételén egy katona megy lángoló épületek elõtt egy orosz légitámadást követõen a kelet-ukrajnai Harkiv közelében fekvõ Kupjanszkban 2025. április 11-én. A támadás következtében három ember megsebesült.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán vészhelyzeti szolgálat

Közelednek háborús céljukhoz az oroszok, újabb települést foglaltak el

Infostart / MTI

Elfoglalta Bilohirja települést Zaporizzsja megyében az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán - közölte az orosz védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, Kupjanszknál visszavertek két ukrán támadást és megsemmisítettek egy, a városháza tetejére drónnal elhelyezett ukrán zászlót, a szállítóeszközével együtt.

A tájékoztatás szerint a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Voronyezsben egy fiatal nő belehalt az éjszakai csapás során lehullott dróntörmelékek okozta sebeibe. Három másik civil is megsebesült, egyikük kórházi ápolásra szorult.

Alekszandr Guszev, a voronyezsi régió kormányzója közölte, hogy a megye székvárosa felett vasárnapra virradóra tíz pilóta nélküli repülőszerkezet lőttek le, ami az egyi legerősebb támadást jelentette a háború kezdete. Tíz többemeletes lakóépület megsérült.

Kezdőlap    Külföld    Közelednek háborús céljukhoz az oroszok, újabb települést foglaltak el

drón

ukrajnai háború

kupjanszk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nevelőedzője Jackl Vivien tavalyi döntéséről: hazudnék, ha azt mondanám, nem viseltek meg a történtek

Nevelőedzője Jackl Vivien tavalyi döntéséről: hazudnék, ha azt mondanám, nem viseltek meg a történtek
Kocsis Mártát derült égből villámcsapásként érte a hír, amikor tavaly év elején a thaiföldi edzőtáborban közölték vele, hogy februártól már nem nála edz a fiatal tehetség. A tatabányai úszóedző az InfoRádióban elmondta: nem érez semmiféle elégtételt az után, hogy Jackl Vivien októberben visszatért hozzá, azt gondolja, kerek egész az ő közös történetük. Arról is beszélt, melyek lesznek idén a legfőbb célok.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Világgazdasági fordulat: miért nem működik Európa? Csaba László, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a fontos figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!

Itt a fontos figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!

Jelenleg is, másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon furcsa számok voltak a héten az ötöslottón: kész csoda lett volna egy telitalálat ilyen számsorral

Nagyon furcsa számok voltak a héten az ötöslottón: kész csoda lett volna egy telitalálat ilyen számsorral

Kihúzták tegnap az ötöslottó számait - ezúttal egy érdekes számsor volt a nyerő.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
I never saw young women on Epstein visits, Mandelson tells BBC

I never saw young women on Epstein visits, Mandelson tells BBC

In his first interview since being sacked as the UK's US ambassador, Lord Mandelson also says he does not believe Donald Trump will take Greenland by force.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 11. 12:45
Kolumbiában tragédia történt, hírességet gyászolnak
2026. január 11. 09:10
Tragédia a hegyekben, síelők vesztek oda
×
×
×
×