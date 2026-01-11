A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, Kupjanszknál visszavertek két ukrán támadást és megsemmisítettek egy, a városháza tetejére drónnal elhelyezett ukrán zászlót, a szállítóeszközével együtt.

A tájékoztatás szerint a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Voronyezsben egy fiatal nő belehalt az éjszakai csapás során lehullott dróntörmelékek okozta sebeibe. Három másik civil is megsebesült, egyikük kórházi ápolásra szorult.

Alekszandr Guszev, a voronyezsi régió kormányzója közölte, hogy a megye székvárosa felett vasárnapra virradóra tíz pilóta nélküli repülőszerkezet lőttek le, ami az egyi legerősebb támadást jelentette a háború kezdete. Tíz többemeletes lakóépület megsérült.