2026. január 11. vasárnap Ágota
Állítólag fura jelenet játszódott le Vácon, a rendőrséget is kihívták.

Politikai botrány a havas váci utcán, riporter kérdezte a tiszás jelöltet, aki kiakadt

Infostart

Rendőri intézkedésre történt szombaton Vácon, miután a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjének szórólaposztása során konfliktus alakult ki a jelölt és a helyi média stábja között.

A Vác Online tájékoztatása szerint stábjuk Szimon Renátát, a Tisza Párt képviselőjelöltjét kívánta megkérdezni egy önkormányzati döntésről. A kérdés arra irányult, hogy a Lakásügyi Bizottság tagjaként miért támogatta a piaci alapú önkormányzati lakbérek további emelését a városban.

A stáb közlése szerint a képviselőjelölt válaszadás helyett megfogta és eltakarta a kamera objektívét.

A helyszínen tartózkodó pártaktivisták és a média munkatársai közötti szóváltás, illetve fizikai kontaktus miatt a stáb a rendőrség segítségét kérte.

A váci Fidesz elnöke közleményben ítélte el az esetet, azt a sajtószabadság megsértésének és demokratikus keretekbe nem férő megfélemlítésnek nevezve.

A hatóság a bejelentést követően a helyszínen intézkedett, az eset körülményeinek még tisztázzák. A Tisza Párt és Szimon Renáta egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt a történtekkel kapcsolatban.

