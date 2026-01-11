Politikai botrány a havas váci utcán, riporter kérdezte a tiszás jelöltet, aki kiakadt

A Vác Online tájékoztatása szerint stábjuk Szimon Renátát, a Tisza Párt képviselőjelöltjét kívánta megkérdezni egy önkormányzati döntésről. A kérdés arra irányult, hogy a Lakásügyi Bizottság tagjaként miért támogatta a piaci alapú önkormányzati lakbérek további emelését a városban.

A stáb közlése szerint a képviselőjelölt válaszadás helyett megfogta és eltakarta a kamera objektívét.

A helyszínen tartózkodó pártaktivisták és a média munkatársai közötti szóváltás, illetve fizikai kontaktus miatt a stáb a rendőrség segítségét kérte.

A váci Fidesz elnöke közleményben ítélte el az esetet, azt a sajtószabadság megsértésének és demokratikus keretekbe nem férő megfélemlítésnek nevezve.

A hatóság a bejelentést követően a helyszínen intézkedett, az eset körülményeinek még tisztázzák. A Tisza Párt és Szimon Renáta egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt a történtekkel kapcsolatban.