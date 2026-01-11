ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 11. vasárnap
Nyitókép: Unsplash.com

Tragédia a hegyekben, síelők vesztek oda

Infostart / MTI

Három síelő halt meg egy hóomlásban szombaton Kelet-Franciaországban, a meteorológusok a közelmúltbeli havazás miatt a Nyugati-Alpokban megnövekedett lavinaveszélyre figyelmeztettek.

A média a helyi idegenforgalmi hivatalra hivatkozva arról számolt be, hogy két ember az olasz határ közelében fekvő Val d'Isere síterepen síelt, amikor 2,5 méter vastag hó alá temette őket egy lavina. A pályán maradt csoporttagok riasztották a mentőket, akiknek azonban nem sikerült újraéleszteniük a mobiltelefonjuk segítségével megtalált két síelőt.

A média jelentései szerint egy másik síelő is életét vesztette, egyet pedig súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak egy lavina miatt Areches-Beaufortban, mintegy 40 kilométerre északkeletre. A régió más részein is súlyos lavinaveszély van.

Bajorország

A bajor lavinariadó szolgálat 4-es szintű riasztást adott ki az Allgau-Alpokra, az osztrák-német határon fekvő hegyvidékre, figyelmeztetve a vasárnapra várható nagyfokú lavinaveszélyre, amelyet a hótorlaszok okoznak. A fahatár alatti területekre 3-as szintű figyelmeztetés vonatkozik.

Ausztria

Az osztrák figyelmeztető szolgálatok Tirol régió nyugati részeire és Vorarlberg régióra adtak ki riasztást, és hangsúlyozták, hogy a közeledő veszélyt még a tapasztalt síelők is nehezen veszik észre.

A helyi előrejelzések szerint a lavinaveszély a svájci Alpokban és Kelet-Franciaországban is magas.

Svájc

A svájci Hó- és Lavinakutató Intézet (SLF) arra figyelmeztetett, hogy a körülmények különösen kritikusak a pályán kívüli, nem biztosított terepen.

A lavinariasztások öt szintet tartalmaznak, alacsonytól a nagyon magasig rangsorolva, ám a két legalacsonyabb szintű figyelmeztetés esetén is indokolt az óvatosság, mert a halálesetek több mint egyharmada ezekre a szintekre esik.

