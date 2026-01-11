Mesés főnyeremény lesz a lottón

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Veszprém, Fejér és Pest vármegye egyes járásaira a HungaroMet Nonprofit Zrt. vasárnap reggel. Veszélyjelzésükben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. A hétvégén hideg északnyugati légáramlás érkezik hazánkba, amely jelentősen rontja a hőérzetet, de jövő keddtől fordulat jöhet az időjárásban, elindul a melegedés, a magas hegyekben akár 15-20 fokkal is emelkedhet a hőmérséklet. Percről percre követjük az eseményeket.