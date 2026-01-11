ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 11. vasárnap
fotó: Szerencsejáték Zrt.
Nyitókép: Szerencsejáték Zrt.

Mesés főnyeremény lesz a lottón

Infostart

Nem volt telitalálat.

1,475 milliárd forintért játszhattak a szerencsejáték-kedvelők, ám most sem volt hatos, így a 2. játékhét vasárnapi sorsolásán már 1,58 milliárd forintért tippelhetnek a játékosok.

Nyerőszámok

  • 14 (tizennégy)
  • 24 (huszonnégy)
  • 34 (harmincnégy)
  • 35 (harmincöt)
  • 42 (negyvenkettő)
  • 43 (negyvenhárom)

Nyeremények

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 901.605 forint;
  • 4 találatos szelvény 1008 darab, nyereményük egyenként 11.630 forint;
  • 3 találatos szelvény 19.390 darab, nyereményük egyenként 3675 forint.

A jövőheti várható főnyeremény 1 milliárd 656 millió forint lesz.

szerencsejáték

főnyeremény

hatos lottó

lotóó

Megjött a veszélyjelzés, súlyos hótorlaszok alakulhatnak ki – Híreink a hóhelyzetről vasárnap

Megjött a veszélyjelzés, súlyos hótorlaszok alakulhatnak ki – Híreink a hóhelyzetről vasárnap

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Veszprém, Fejér és Pest vármegye egyes járásaira a HungaroMet Nonprofit Zrt. vasárnap reggel. Veszélyjelzésükben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. A hétvégén hideg északnyugati légáramlás érkezik hazánkba, amely jelentősen rontja a hőérzetet, de jövő keddtől fordulat jöhet az időjárásban, elindul a melegedés, a magas hegyekben akár 15-20 fokkal is emelkedhet a hőmérséklet. Percről percre követjük az eseményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem volt elég?! Brutális hideg rohanja le az országot: most közölte a HungaroMet, ez fájni fog!

Nem volt elég?! Brutális hideg rohanja le az országot: most közölte a HungaroMet, ez fájni fog!

A 2026. január 12-18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk.

Iran warns it will retaliate if US attacks as protesters defy crackdown

Iran warns it will retaliate if US attacks as protesters defy crackdown

Medics at two hospitals tell the BBC more than 100 bodies have been brought in over a two day period.

