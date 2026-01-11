Mesés főnyeremény lesz a lottón

1,475 milliárd forintért játszhattak a szerencsejáték-kedvelők, ám most sem volt hatos, így a 2. játékhét vasárnapi sorsolásán már 1,58 milliárd forintért tippelhetnek a játékosok.
Nyerőszámok
- 14 (tizennégy)
- 24 (huszonnégy)
- 34 (harmincnégy)
- 35 (harmincöt)
- 42 (negyvenkettő)
- 43 (negyvenhárom)
Nyeremények
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 901.605 forint;
- 4 találatos szelvény 1008 darab, nyereményük egyenként 11.630 forint;
- 3 találatos szelvény 19.390 darab, nyereményük egyenként 3675 forint.
A jövőheti várható főnyeremény 1 milliárd 656 millió forint lesz.