Elhunyt a fiatal hevesi rádiós

A gyászhírt vasárnap este közölték kollégái és barátai - írja a blikk.hu a rádió posztja alapján.

Karnok Ádám a hevesi térség médiájának meghatározó alakja volt: a MaxiRádió hallgatói jól ismerhették hangját, a Gyöngyösi TV nézői pedig rendszeresen láthatták a Nézőtér című kulturális magazinműsor házigazdájaként.

Munkatársai emlékeztettek rá, hogy bár a fiatal szakember hónapok óta súlyos betegséggel küzdött, hivatását az utolsó pillanatig elkötelezetten, mély hittel és alázattal végezte. Kollégái nemcsak szakmai felkészültségét, hanem példaértékű kedvességét és emberi tartását emelték ki.