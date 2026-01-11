ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A candle burns in the darkness, copy space. A lit white candle on a black background. Symbol of eternal memory, mourning, minutes of silence, memorial day. The concept of loss and to the memory.
Nyitókép: LesDaMore/Getty Images

Elhunyt a fiatal hevesi rádiós

Infostart

Életének 33. évében, türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után elhunyt Karnok Ádám televíziós és rádiós műsorvezető.

A gyászhírt vasárnap este közölték kollégái és barátai - írja a blikk.hu a rádió posztja alapján.

Karnok Ádám a hevesi térség médiájának meghatározó alakja volt: a MaxiRádió hallgatói jól ismerhették hangját, a Gyöngyösi TV nézői pedig rendszeresen láthatták a Nézőtér című kulturális magazinműsor házigazdájaként.

Munkatársai emlékeztettek rá, hogy bár a fiatal szakember hónapok óta súlyos betegséggel küzdött, hivatását az utolsó pillanatig elkötelezetten, mély hittel és alázattal végezte. Kollégái nemcsak szakmai felkészültségét, hanem példaértékű kedvességét és emberi tartását emelték ki.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt a fiatal hevesi rádiós

gyász

rádió

karnok ádám

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
AI segítené a függetleneknek megtörni a kétpárti uralmat Amerikában

AI segítené a függetleneknek megtörni a kétpárti uralmat Amerikában
A mesterséges intelligencia immár az amerikai politika hagyományos rendszerét is felforgathatja. Egy washingtoni központú nonprofit szervezet szerint az AI lehet a kulcs ahhoz, hogy – több évtized után – független jelöltek újra bejussanak az Egyesült Államok Képviselőházába,és ezzel alapjaiban változtassák meg a törvényhozás erőviszonyait.
VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beleállt Trump fenyegetéseibe az elnök legújabb célpontja

Beleállt Trump fenyegetéseibe az elnök legújabb célpontja

Donald Trump vasárnap közölte, hogy ezentúl semmilyen venezuelai olaj vagy pénz nem juthat el Kubába, és felszólította a kommunista vezetésű szigetországot, hogy kössön megállapodást Washingtonnal. A lépés tovább növeli a nyomást az Egyesült Államok régi ellenfelén, miközben a kubai vezetés nyíltan dacol a Fehér Házzal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól

Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól

Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it will retaliate if US attacks as protesters defy crackdown

Iran warns it will retaliate if US attacks as protesters defy crackdown

Medics at two hospitals tell the BBC more than 100 bodies have been brought in over a two day period.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 11. 20:30
Lefoglalták a Fidesz új szlogenjének domainnevét
2026. január 11. 17:17
Mesés főnyeremény lesz a lottón
×
×
×
×