Nyitókép: Facebook/Fenyő Miklós/Retro rádió

Tüdőgyulladással kórházba került Fenyő Miklós

Infostart

Tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorul Fenyő Miklós – közölték az előadó hivatalos közösségi oldalán vasárnap délután. A Hungária együttes alapítója és a magyar rock and roll ikonja jelenleg is az orvosok felügyelete alatt áll.

A rövid tájékoztatás szerint a művész állapota indokolttá tette a fekvőbeteg-ellátást. A bejegyzésben arra kérik a rajongókat és a tisztelőket, hogy szorítsanak a mielőbbi gyógyulásáért.

A közlemény hangsúlyozza, hogy az énekes állapótával kapcsolatos minden további hiteles információt kizárólag a hivatalos Facebook-oldalán fognak közzétenni, ezért kérik a sajtót és a közönséget, hogy ezt tekintsék elsődleges forrásnak.

A 78 éves előadó az elmúlt hetekben is aktívan koncertezett, legutóbb a budapesti jégpályán láthatták a rajongók.

A blikk.hu információi szerint azonban komoly a baj. A legendás énekes márciusban lesz 79 éves.

