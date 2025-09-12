ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek
Ukrán harci drón
Nyitókép: X / Mick Ryan, AM

Hatalmas ukrán támadás Moszkva ellen

Infostart

A háború eddigi egyik legsúlyosabb dróntámadását hajtotta végre péntekre virradó éjjel az ukrán haderő Oroszország ellen – legalább 221 drónt indítottak az ellenséges ország területére.

Az orosz védelmi minisztérium jelentésében az olvasható, hogy 221 ukrán drónt semlegesített a légvédelem az éjjel, mivel az elfogási ráta sosem 100%-os, az Oroszország ellen indított repülő eszközök száma ennél sokkal magasabb lehet.

Az orosz védelmi erők a határ menti Brjanszk régióban lőtték le a legtöbb ukrán UAV-t, összesen 85 darabot, de Oroszország majdnem minden európai megyéjében észleltek ukrán légi eszközöket- írja a Portfolio.

Támadás érte Moszkvát is, ahol 9 drónt tudtak lelőni az orosz katonák, illetve Szentpétervárt is, ahol kiemelkedő mennyiségű, 28 drónt semlegesített a légvédelem.

Ez volt az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadás Oroszország ellen, mióta Moszkva megkezdte a szomszédos ország invázióját.

