Hatalmas ukrán támadás Moszkva ellen

Az orosz védelmi minisztérium jelentésében az olvasható, hogy 221 ukrán drónt semlegesített a légvédelem az éjjel, mivel az elfogási ráta sosem 100%-os, az Oroszország ellen indított repülő eszközök száma ennél sokkal magasabb lehet.

Az orosz védelmi erők a határ menti Brjanszk régióban lőtték le a legtöbb ukrán UAV-t, összesen 85 darabot, de Oroszország majdnem minden európai megyéjében észleltek ukrán légi eszközöket- írja a Portfolio.

Támadás érte Moszkvát is, ahol 9 drónt tudtak lelőni az orosz katonák, illetve Szentpétervárt is, ahol kiemelkedő mennyiségű, 28 drónt semlegesített a légvédelem.

Ez volt az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadás Oroszország ellen, mióta Moszkva megkezdte a szomszédos ország invázióját.