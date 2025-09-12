Az orosz árnyékflottát támadták dróncsapásokkal az ukránok

Az SZBU drónjainak sikeres támadása következtében Primorszk kikötőjében az egyik hajón és a szivattyúállomáson tüzek keletkeztek, az olajrakodás leállt. Az orosz költségvetés becsült napi vesztesége az export leállása miatt akár 41 millió dollár is lehet – közölte az SZBU az Ukrajinszka Pravda hírportállal.

Hozzátették, hogy az SZBU erői több orosz olajátemelő állomást is eltaláltak, amelyek a fő csővezeték-hálózat kulcselemei, és biztosítják a nyersolaj szállítását az uszty-lugai kikötő termináljába.

Primorszk kulcsfontosságú csomópont az orosz „árnyékflotta” feltöltéséhez, Oroszország ezen keresztül kerüli meg a nemzetközi szankciókat, és olajat ad el a külföldi piacokon.

A kikötőn évente körülbelül 60 millió tonna olaj halad át, ami Oroszországnak mintegy 15 milliárd dollár bevételt hoz.

Oleh Hrihorov, az észak-keleti Szumi megye kormányzója a Facebookon arról tájékoztatott, hogy pénteken az orosz erők három ballisztikus rakétával csapást mértek a régióra, aminek következtében az egyik kistelepülésen két ember meghalt, öt pedig megsebesült.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról adott hírt, hogy egy orosz drón támadott meg egy civil gépjárművet Sevcsenkivszka kistérségben, a támadás következtében egy 88 éves és egy 65 éves nő, valamint egy 76 éves férfi megsebesült.

Helyi kormányzók délelőtti közlése szerint az elmúlt 24 órában az orosz hadsereg támadást intézett Herszon, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyék ellen. A csapások következtében egy ember meghalt és 19 szenvedett sérüléseket.

Az ukrán légierő közölte, hogy az éjjel Oroszország negyven támadó drónt indított Ukrajna ellen, ebből a légvédelmi erőknek 33-at sikerült semlegesíteniük.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt nap során a fronton 195 fegyveres összecsapás volt, ezek közül hatvan a Donyeck megyei Pokrovszknál.

A hadsereg pénteki összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége megközelítette az egy millió 93 ezret. Az ukrán erők csütörtökön megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett egy orosz harckocsit, negyven tüzérségi rendszert és 273 drónt.