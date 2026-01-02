Holtan találták az Oscar-díjas hollywoodi színész szintén filmsztár lányát

A San Francisco-i tűzoltóság a Daily Mailnek megerősítette, hogy csütörtök hajnali 2.52-kor riasztották őket a Fairmont San Francisco szállodához – írja az Index.

„Egy harminc év körüli fehér nőt találtak, és értesítették a szálloda személyzetét. Újraélesztést végeztek, de a helyszínre érkező mentők halottnak nyilvánították” – közölte egy forrás a Daily Maillel.

Később kiderült, hogy a nő Tommy Lee Jones Oscar-díjas színész 34 éves lánya, Victoria Kafka Jones volt.

„2026. január 1-jén körülbelül hajnali 3.14-kor a San Francisco-i rendőrség tisztjei reagáltak egy hívásra a Mason utca 900-as háztömbjében található szállodához egy elhunyt személyről szóló jelentés miatt. A halottkém megérkezett a helyszínre és vizsgálatot folytatott” – írta az esetről szóló közleményében a rendőrség.

Victoria Kafka Jones 1991. szeptember 3-án született, és 2002-ben már be is mutatkozott a nagyvásznon apja Men in Black II című filmjében.

Gyerekként később néhány projekten is dolgozott színészként, köztük a One Tree Hill című sorozat egy 2005-ös epizódjában, valamint ugyanabban az évben a The Three Burials of Melquiades Estrada című westernben, amelyet apja rendezett.

Utoljára a One Tree Hill-ben tűnt fel, ami után nem vállalt több színészi munkát, de felnőttként időnként elkísérte apját vörös szőnyeges eseményekre.

A halál pontos oka egyelőre nem ismert, de a hatósági források szerint nem vetődött fel bűncselekmény gyanúja.