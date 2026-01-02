ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek
Szilveszteri rakéta.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Kétéves gyerek halt meg szilveszterkor bizarr ok miatt Szkojében

Infostart

Meghalt egy kétéves gyerek, akit egy eltévedt golyó talált el Szkopjéban szilveszter éjszaka.

A kisfiú az orvosok erőfeszítései ellenére péntek reggel belehalt sérüléseibe – közölte az északmacedón egészségügyi minisztérium pénteken.

A hatóságok tájékoztatása szerint a kisfiú az anyukájával nézte a szilveszteri tűzijátékot, amikor eltalálta egy eltévedt golyó. A gyermeket azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok közölték, agya súlyosan sérült, a fiú életveszélyes állapotban van – de végül nem tudták megmenteni az életét.

Az ügyészség boncolást rendelt el, hogy a tragédia körülményeire fény derüljön.

