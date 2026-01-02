ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 2. péntek Ábel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Aleksandar Vučićot, a Szerb Köztársaság elnökét a Karmelita kolostorban 2025. október 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A magyarok szerzik meg az orosz részt, véget érhet a kőolajválság Szerbiában az elnök szerint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Aleksandar Vucic szerb elnök megállapodásra számít Oroszország és Magyarország között a szerb kőolajipari vállalat ügyében.

Az Egyesült Államok arra számít, hogy január 23-ig megszületik a megállapodás a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) átvételéről Magyarország és Oroszország között, így a NIS folytathatja a munkát – hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök a belgrádi közszolgálati televízióban, ahol arról beszélt: gyors megállapodásra számít az orosz részvényesek és a lehetséges vásárló, ez esetben a Mol között.

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. December 31-én azonban különleges licencet adott ki a vállalat számára, amely 2026. január 23-áig lehetővé teszi az operatív tevékenységek folytatását. A külön engedély értelmében újraindítható a kőolaj-finomítói feldolgozás, engedélyezett a nyersolaj importja, valamint egyes a pénzügyi tranzakciók. Emellett az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

Aleksandar Vucic elmondta,

a pancsovai finomítóban a leállást követően az első munkanapon, vagyis január 5-én kezdődhetnek meg az újraindítási munkálatok, amelyek legalább két hetet vesznek igénybe.

Ugyanakkor Szerbia hozzájuthat ahhoz a 85 ezer tonna nyersolajhoz, amely a horvátországi Omisalj kikötőjében várakozott eddig, hiszen a Horvátországon áthaladó Adria-kőolajvezetéken történő szállítás is újraindulhat.

Aleksandar Vucic nem erősítette meg határozottan, hogy bizonyosan a Mol vásárolja meg a NIS orosz részvényeit, viszont úgy fogalmazott, „kétségtelen, hogy a Mol a NIS-szel és a szerb állammal együtt dolgozott az OFAC-nak küldött levélen, és azon, hogy lehetővé tegyék a működési engedély megszerzését, amely lehetőséget biztosít a további nyersolajellátásra”.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Kezdőlap    Gazdaság    A magyarok szerzik meg az orosz részt, véget érhet a kőolajválság Szerbiában az elnök szerint

oroszország

magyarország

szerbia

aleksandar vucic

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erőnléti edző: veszélyes hiba túl korán sportágat választani a gyereknek

Erőnléti edző: veszélyes hiba túl korán sportágat választani a gyereknek

Minimalizálniuk kell a sérülések rizikóját, ez az elsődleges feladatunk – mondta az InfoRádióban Pozsonyi Zsolt erőnléti edző, aki a SportFórum Hungary konferencián arról is beszélt, fokozott sérülésveszéllyel járó nagy hiba, hogy korai a kiválasztás, vagyis túl korán döntik el, hogy egy gyerek melyik sportágat űzze.
Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba újév hajnalán a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét – közölte pénteken Wallis (Valois) kanton főügyésze. Legkevesebb 47 halálos áldozat van, mintegy 80 sérült állapota válságos.
 

Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Olasz válogatott sztársportoló az első beazonosított áldozat Svájcban

Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jól kezdi az évet a forint

Jól kezdi az évet a forint

Bár a bankközi devizapiac zárva van, a forinttal lehet kereskedni a nemzetközi piacokon. Ennek megfelelően az alacsony volumen miatti pénteki illikvid kereskedésben is vannak mozgások az árfolyamban. Az amerikai dollár gyengén kezdte 2026-ot, miután tavaly a legtöbb devizával szemben alulteljesített.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez a 401 település kap támogatást 2026-ban: van, ahová 400 millió forint jut, de Nemesbük alig 10 ezer forintot kap

Ez a 401 település kap támogatást 2026-ban: van, ahová 400 millió forint jut, de Nemesbük alig 10 ezer forintot kap

Öt településen - Abasár, Nemesbük, Mezőtúr, Zomba és Monostorapáti esetében - a 100 forintot sem éri el az egy lakosra eső támogatási összeg, míg más helyeken több mint 100 ezer forint jut egy főre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We just want to find him': Families of missing and injured describe agonising wait after Swiss bar fire

'We just want to find him': Families of missing and injured describe agonising wait after Swiss bar fire

Some 40 people were killed in the blaze; 113 injured people have been formally identified, including 71 Swiss citizens, 14 French and 11 Italians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 2. 18:00
Tej: baj van, reagált a magyar agrárminiszter is
2026. január 1. 20:30
OTP Bank: 2026-ban 2-2,5 százalékra gyorsulhat a gazdaság növekedési üteme
×
×
×
×