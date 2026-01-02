Vonatbaleset: tízéves kisgyerek is meghalt Sátoraljaújhelyen – videó

Halálra gázolt egy vonat egy személyautó négy utasát csütörtök délután Sátoraljaújhelynél, miután a kocsi a működő fénysorompó tilos jelzése ellenére a sínekre hajtott.

A tragédia a 37-es főút és a Pataki utca kereszteződésénél lévő vasúti átjáróban történt. Az autó a Szerencsről 16:04-kor Sátoraljaújhelyre indult személyvonattal ütközött.

A Mávinform szerint a vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg.

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere egy Facebook-videóban elmondta, hogy az áldozatok között egy tízéves gyermek is van – írja a szeretlekmagyarorszag.hu oldal.

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére, késő estig szünetelt a vasúti forgalom Sárospatak és Sátoraljaújhely között. Az utasokat pótlóbuszok szállították, esetenként egészen Szerencsig.

A forgalom péntek hajnalra állt helyre, a vonatok ismét menetrend szerint közlekednek.

A Miskolc–Sátoraljaújhely vonalon nem ez az első ilyen tragédia az elmúlt években: tavaly januárban Sárazsadánynál egy hasonló balesetben ketten vesztették életüket.

