2026. január 2. péntek
a modern intercity train go through a railway crossing
Nyitókép: RobertKovacs/Getty Images

Vonatbaleset: tízéves kisgyerek is meghalt Sátoraljaújhelyen – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Négyen meghaltak, amikor a Szerencs felől érkező személyvonat valósággal letarolta a pirosban a sínekre hajtó autót. Az autóban senki sem élte túl a brutális ütközést, a vonaton utazók sértetlenül megúszták.

Halálra gázolt egy vonat egy személyautó négy utasát csütörtök délután Sátoraljaújhelynél, miután a kocsi a működő fénysorompó tilos jelzése ellenére a sínekre hajtott.

A tragédia a 37-es főút és a Pataki utca kereszteződésénél lévő vasúti átjáróban történt. Az autó a Szerencsről 16:04-kor Sátoraljaújhelyre indult személyvonattal ütközött.

A Mávinform szerint a vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg.

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere egy Facebook-videóban elmondta, hogy az áldozatok között egy tízéves gyermek is van – írja a szeretlekmagyarorszag.hu oldal.

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére, késő estig szünetelt a vasúti forgalom Sárospatak és Sátoraljaújhely között. Az utasokat pótlóbuszok szállították, esetenként egészen Szerencsig.

A forgalom péntek hajnalra állt helyre, a vonatok ismét menetrend szerint közlekednek.

A Miskolc–Sátoraljaújhely vonalon nem ez az első ilyen tragédia az elmúlt években: tavaly januárban Sárazsadánynál egy hasonló balesetben ketten vesztették életüket.

(Nyitóképünk illusztráció)

