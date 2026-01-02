ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.1
usd:
326.4
bux:
0
2026. január 2. péntek Ábel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Home portrait of senior asian couple smiling.
Nyitókép: imtmphoto/Getty Images

Már több mint százezren mesélhetnek a hosszú élet japán titkáról – mutatjuk

InfoRádió

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy az életmód sokkal nagyobb arányban járul hozzá a hosszú és egészséges élethez, mint az egészségügyi ellátás. Emellett kiemelte, hogy a táplálkozási különbségek is sokat nyomnak a latban.

Japánban a kormány szerint elérte – sőt valószínűleg már meg is haladta – a százezret a 100 évesnél idősebb emberek száma. A 88 százalékuk nő, ahogyan a legidősebb japán, a 114 éves Kagava Sigeko is. A szigetország vezetése úgy látja, a táplálkozásnak nagyon nagy szerepe van a magas életkor elérésében.

A táplálkozás valóban komolyan befolyásolja az egészségben eltöltött élettartam hosszát – mondta az InfoRádióban Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

„Az életmódtényezők 43 százalékban járulnak hozzá az egészségi állapot minőségéhez.

Második helyen vannak a genetikai, biológiai tényezők, ezt követik a környezeti faktorok, és az egészségügyi ellátórendszer hozzájárulása relatív alacsony volt ebben a riportban, 11 százalékra tették a fontosságát” – mondta a szakértő.

A szövetség elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy fontos az életmód minősége is, például a fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás, de a különböző egészségkárosító magatartásokról, így a dohányzásról, alkoholfogyasztásról, stresszkezelésről, az alvás minőségéről sem szabad megfeledkezni, mert ezek a faktorok úgynevezett epigenetikus hatással is bírnak. Ez azt jelenti, hogy

képesek felülírni az esetleges genetikai sajátosságokat, krónikus betegségekre való hajlamot, ezért különösen nagy jelentőségűek az egészségi állapot, illetve a várható élettartam szempontjából.

A japánok hagyományos étrendje valóban egészséges, de máshol is vannak követendő példák – tette hozzá a dietetikus. Ide tartozik a zöldségfélék, gyümölcsök, teljes értékű gabonák, valamint a hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírokban gazdag élelmiszerek, például halfélék fogyasztása, ami nem csak Japánban, de más ázsiai országokban, vagy akár a skandináv országokban is jóval nagyobb arányban része a táplálkozási kultúrának.

A szakértő emellett megemlítette a mediterrán étrendet is az olívaolajjal, amit Magyarországon sokan helyettesítenek repce- vagy lenmagolajjal. Mint mondta, ezek összességében hozzájárulnak ahhoz – legalább is táplálkozási oldalról –, hogy egy hosszabb és egészségesebb, jobb minőségű életet élhessünk.

A japánoktól a mértékletességet is érdemes eltanulni, nem kevésszer esznek sokat, hanem sokszor keveset – tette hozzá Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Életmód    Már több mint százezren mesélhetnek a hosszú élet japán titkáról – mutatjuk

életmód

japán

genetika

életkor

táplálkozás

mozgás

idősek

magyar dietetikusok országos szövetsége

szűcs zsuzsanna

100 éves

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba újév hajnalán a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét – közölte pénteken Wallis (Valois) kanton főügyésze. Legkevesebb 47 halálos áldozat van, mintegy 80 sérült állapota válságos.
 

Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Olasz válogatott sztársportoló az első beazonosított áldozat Svájcban

Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban

Banális, hétköznapi ok miatt üthetett ki a tragikus tűz a svájci szilveszteri buliban, megölve 40 embert

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jól kezdi az évet a forint

Jól kezdi az évet a forint

Bár a bankközi devizapiac zárva van, a forinttal lehet kereskedni a nemzetközi piacokon. Ennek megfelelően az alacsony volumen miatti pénteki illikvid kereskedésben is vannak mozgások az árfolyamban. Az amerikai dollár gyengén kezdte 2026-ot, miután tavaly a legtöbb devizával szemben alulteljesített.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak

Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak

Diósjenő-Balassagyarmat között MÁVbuszok járnak január végéig. A pályafelújítás hatással van a közúton közlekedőkre és a környéken lakókra is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Swiss bar fire that killed 40 likely started by sparklers on champagne bottles, officials say

Swiss bar fire that killed 40 likely started by sparklers on champagne bottles, officials say

Some 113 injured people have been formally identified, including 71 Swiss citizens, 14 French and 11 Italians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 2. 12:00
Tisztán, feketén vagy szűrve? – nem mindegy, hogyan isszuk a kávét
2026. január 1. 16:49
Több mint százan merészkedtek a Balaton vízébe újév napján
×
×
×
×