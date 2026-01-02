Már több mint százezren mesélhetnek a hosszú élet japán titkáról – mutatjuk

Japánban a kormány szerint elérte – sőt valószínűleg már meg is haladta – a százezret a 100 évesnél idősebb emberek száma. A 88 százalékuk nő, ahogyan a legidősebb japán, a 114 éves Kagava Sigeko is. A szigetország vezetése úgy látja, a táplálkozásnak nagyon nagy szerepe van a magas életkor elérésében.

A táplálkozás valóban komolyan befolyásolja az egészségben eltöltött élettartam hosszát – mondta az InfoRádióban Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

„Az életmódtényezők 43 százalékban járulnak hozzá az egészségi állapot minőségéhez.

Második helyen vannak a genetikai, biológiai tényezők, ezt követik a környezeti faktorok, és az egészségügyi ellátórendszer hozzájárulása relatív alacsony volt ebben a riportban, 11 százalékra tették a fontosságát” – mondta a szakértő.

A szövetség elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy fontos az életmód minősége is, például a fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás, de a különböző egészségkárosító magatartásokról, így a dohányzásról, alkoholfogyasztásról, stresszkezelésről, az alvás minőségéről sem szabad megfeledkezni, mert ezek a faktorok úgynevezett epigenetikus hatással is bírnak. Ez azt jelenti, hogy

képesek felülírni az esetleges genetikai sajátosságokat, krónikus betegségekre való hajlamot, ezért különösen nagy jelentőségűek az egészségi állapot, illetve a várható élettartam szempontjából.

A japánok hagyományos étrendje valóban egészséges, de máshol is vannak követendő példák – tette hozzá a dietetikus. Ide tartozik a zöldségfélék, gyümölcsök, teljes értékű gabonák, valamint a hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírokban gazdag élelmiszerek, például halfélék fogyasztása, ami nem csak Japánban, de más ázsiai országokban, vagy akár a skandináv országokban is jóval nagyobb arányban része a táplálkozási kultúrának.

A szakértő emellett megemlítette a mediterrán étrendet is az olívaolajjal, amit Magyarországon sokan helyettesítenek repce- vagy lenmagolajjal. Mint mondta, ezek összességében hozzájárulnak ahhoz – legalább is táplálkozási oldalról –, hogy egy hosszabb és egészségesebb, jobb minőségű életet élhessünk.

A japánoktól a mértékletességet is érdemes eltanulni, nem kevésszer esznek sokat, hanem sokszor keveset – tette hozzá Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.