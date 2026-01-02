ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.17
usd:
326.99
bux:
0
2026. január 2. péntek Ábel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Erőnléti edző: veszélyes hiba túl korán sportágat választani a gyereknek

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Minimalizálniuk kell a sérülések rizikóját, ez az elsődleges feladatunk – mondta az InfoRádióban Pozsonyi Zsolt erőnléti edző, aki a SportFórum Hungary konferencián arról is beszélt, fokozott sérülésveszéllyel járó nagy hiba, hogy korai a kiválasztás, vagyis túl korán döntik el, hogy egy gyerek melyik sportágat űzze.

Sajnos a sérülés a sport természetes velejárója, ugyanolyan természetes, mint a győzelem vagy a vereség – mondta Pozsonyi Zsolt erőnléti edző az InfoRádióban.

„Aki élsportolónak áll, annak egyszerűen tudomásul kell vennie, hogy benne van a sérülés rizikója”

– fogalmazott, hozzátéve: „nyilván nekünk, erőnléti edzőknek az a legfontosabb feladatunk, hogy minimalizáljuk a sérülések rizikóját. Ha lehet, akkor próbáljuk teljesen elkerülni az úgynevezett non-kontakt sérüléseket. Ez az úgynevezett repetitív stresszből adódik: ez éri bizonyos sport folyamatos űzése miatt a sportoló testét, mi pedig próbáljuk ezt a repetitív stresszt kompenzálni” – fogalmazott.

Az erőnléti edzőknek tudniuk kell, hogy mik az adott sportra jellemző gyakori sérülések. Fel kell mérniük a sportot és az egyént, hogy mik az ő egyéni szükségletei, hol vannak deficitek a mozgásban, hol vannak beszűkült ízületi mozgástartományok, megrövidült izmok, milyen gyakorlatokat kell kimondottan ezzel a sportolóval végeztetni, hogy csökkentsük a rá személyesen jellemző sérülésrizikót. És persze ismerni kell az adott sportágból adódó sérülésveszélyt.

„Ezekre a területekre próbálunk úgy hatni, hogy minimalizáljuk a túledzésből vagy repetitív stresszből fakadó sérüléseket” – fogalmazott, hozzátéve: mindehhez jönnek még az úgynevezett kontaktsérülések, amelyek a csapatsportokra jellemzők, és amelyeket nagyon nehéz elkerülni.

„Nem tudjuk, hogy mi történne egy-egy ütközés során, ha nem dolgoztunk volna jól. Egy bokakifordulás bármikor megtörténhet egy leérkezésnél, ha valakit meglöknek a levegőben, ez bármelyik csapatsportnál előfordulhat. Ezeket nehéz elkerülni, és nem tudjuk, hogy ha mondjuk kevés ilyen típusú sérülés van, az vajon a mi jó munkánkat dicséri-e, vagy pusztán a szerencse. Nagyon markánsan csökkenteni tudjuk a kontaktsérülések számát, csak ezt nehéz bizonyítani” – mondta Pozsonyi Zsolt.

A legtöbb sportág ma már elképzelhetetlen erőnléti edző nélkül. Már a gyerekeknél is kulcskérdés a szakember szerint, hogy megfelelő erőnléti protokollok alapján válasszák ki őket, és már egészen kicsi kortól így is fejlesszék őket.

A legnagyobb probléma, hogy nagyon korai a sportágválasztás, túl korán kapják ugyanazt a repetitív stresszt a gyerekek.

Nagyon sok kutatás van Amerikában ezzel kapcsolatban. Sport samplingnek, sportkóstolgatásnak hívják azt, hogy valaki minél több sportot kipróbál akár még gimnazista koráig. Ilyen esetben jelentősen csökken a sérülések rizikója.

„Például több mint 200 NBA-játékossal csináltak riportot, hogy ki milyen korán kezdte, hogy csak a kosárlabdát űzte, és kiderült: aki még a középiskolában is több különböző sportot is űzött, sokkal tovább tartott a karrierje, sokkal kevesebb súlyos sérülése volt, és sokkal több volt a pályán töltött idő” – emelte ki Pozsonyi Zsolt. A szakember úgy véli, az erőnléti edző tud segíteni, de nagyon sokszor a szülő már a gyermek kis korában eldönti, hogy márpedig a gyerekből focista vagy éppen kézilabdázó lesz, pedig hatévesen még futni se tud, nemhogy ugrani vagy irányt váltani.

„Az erőnléti edzőknek minél korábban kellene itthon is mozgást elemezni, javítani, találkozni a gyerekekkel, mert akkor fognak tudni nagyon széles alapot építeni. Mert a jó sportolók először jó atléták kell, hogy legyenek” – mondta Pozsonyi Zsolt erőnléti edző az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Erőnléti edző: veszélyes hiba túl korán sportágat választani a gyereknek

sport

erőnléti edzés

sportfórum

pozsonyi zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erőnléti edző: veszélyes hiba túl korán sportágat választani a gyereknek

Erőnléti edző: veszélyes hiba túl korán sportágat választani a gyereknek

Minimalizálniuk kell a sérülések rizikóját, ez az elsődleges feladatunk – mondta az InfoRádióban Pozsonyi Zsolt erőnléti edző, aki a SportFórum Hungary konferencián arról is beszélt, fokozott sérülésveszéllyel járó nagy hiba, hogy korai a kiválasztás, vagyis túl korán döntik el, hogy egy gyerek melyik sportágat űzze.
Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba újév hajnalán a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét – közölte pénteken Wallis (Valois) kanton főügyésze. Legkevesebb 47 halálos áldozat van, mintegy 80 sérült állapota válságos.
 

Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Olasz válogatott sztársportoló az első beazonosított áldozat Svájcban

Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jól kezdi az évet a forint

Jól kezdi az évet a forint

Bár a bankközi devizapiac zárva van, a forinttal lehet kereskedni a nemzetközi piacokon. Ennek megfelelően az alacsony volumen miatti pénteki illikvid kereskedésben is vannak mozgások az árfolyamban. Az amerikai dollár gyengén kezdte 2026-ot, miután tavaly a legtöbb devizával szemben alulteljesített.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez a 401 település kap támogatást 2026-ban: van, ahová 400 millió forint jut, de Nemesbük alig 10 ezer forintot kap

Ez a 401 település kap támogatást 2026-ban: van, ahová 400 millió forint jut, de Nemesbük alig 10 ezer forintot kap

Öt településen - Abasár, Nemesbük, Mezőtúr, Zomba és Monostorapáti esetében - a 100 forintot sem éri el az egy lakosra eső támogatási összeg, míg más helyeken több mint 100 ezer forint jut egy főre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We just want to find him': Families of missing and injured describe agonising wait after Swiss bar fire

'We just want to find him': Families of missing and injured describe agonising wait after Swiss bar fire

Some 40 people were killed in the blaze; 113 injured people have been formally identified, including 71 Swiss citizens, 14 French and 11 Italians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 2. 20:24
Megvannak az újabb magyar indulók az olimpián
2026. január 2. 19:30
Arne Slot várja a varázslatot Szoboszlaiék vergődése kapcsán
×
×
×
×