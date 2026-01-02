ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.37
usd:
326.87
bux:
0
2026. január 2. péntek Ábel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok katonai vezetésének tanácskozásán a tengerészgyalogság virginiai támaszpontján, Quanticóban 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/Getty Images pool/Andrew Harnik

Donald Trump megfenyegette Iránt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök segítséget helyezett kilátásba az Iránban tüntetők számára pénteken.

Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „ha Irán rálő és kegyetlenül meggyilkol békésen tüntetőket – ami a szokása –, akkor az Amerikai Egyesült Államok a megmentésükre siet majd”. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „kibiztosított és betárazott” fegyverzettel készen áll az indulásra.

Ali Laridzsáni, Ali Hamenei ajatollah tanácsadója és az iráni nemzetbiztonsági tanács vezetője a kijelentésre reagálva figyelmeztetett: az Egyesült Államok beavatkozása a síita állam belügyeibe az egész régiót destabilizálná. Hozzátette: az amerikai népnek „óvnia kellene katonái biztonságát”.

A megmozdulásoknak már több halálos áldozata is van. Jóllehet Teherán az időről időre fellángoló tömegtüntetéseket rendszerint erőszakkal igyekszik elfojtani, ez alkalommal Maszúd Peszkesján elnök párbeszédet szorgalmazott a megmozdulások vezetőivel.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump megfenyegette Iránt

egyesült államok

donald trump

irán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Eddig legkevesebb 47 halálesetről és legalább 115 sérültről szóltak a hírek: zajlik a holttestek beazonosítása Svájcban, a szilveszter éjjelén történt katasztrófa után, amely egy kétszintes szórakozóhelyen történt. Valószínűleg a zárt térben használt mini tűzijátékok miatt gyulladt ki a fából készült mennyezet.
 

Svájci tűz: olasz válogatott sztársportoló az első beazonosított áldozat

Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban

Banális, hétköznapi ok miatt üthetett ki a tragikus tűz a svájci szilveszteri buliban, megölve 40 embert

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi fordulat: letaszították a trónról a Teslát!

Történelmi fordulat: letaszították a trónról a Teslát!

Zsinórban második éve csökkentek 2025-ben a Tesla globális járműeladásai, ennek következtében pedig le is taszította Elon Musk cégét a BYD a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának trónjáról - írja a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába

Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába

2025-ben is azok a témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, amelyek közvetlenül hatottak a mindennapjaikra, a Pénzcentrum egész évben ezekre fókuszált.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Swiss bar fire that killed 40 likely started by sparklers on champagne bottles, officials say

Swiss bar fire that killed 40 likely started by sparklers on champagne bottles, officials say

Some 113 injured people have been formally identified, including 71 Swiss citizens, 14 French and 11 Italians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 2. 16:12
Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos
2026. január 2. 15:54
Megindultak a kormányerők, a háború szélén áll egy újabb közel-keleti ország
×
×
×
×