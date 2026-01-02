Donald Trump megfenyegette Iránt

Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „ha Irán rálő és kegyetlenül meggyilkol békésen tüntetőket – ami a szokása –, akkor az Amerikai Egyesült Államok a megmentésükre siet majd”. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „kibiztosított és betárazott” fegyverzettel készen áll az indulásra.

Ali Laridzsáni, Ali Hamenei ajatollah tanácsadója és az iráni nemzetbiztonsági tanács vezetője a kijelentésre reagálva figyelmeztetett: az Egyesült Államok beavatkozása a síita állam belügyeibe az egész régiót destabilizálná. Hozzátette: az amerikai népnek „óvnia kellene katonái biztonságát”.

A megmozdulásoknak már több halálos áldozata is van. Jóllehet Teherán az időről időre fellángoló tömegtüntetéseket rendszerint erőszakkal igyekszik elfojtani, ez alkalommal Maszúd Peszkesján elnök párbeszédet szorgalmazott a megmozdulások vezetőivel.