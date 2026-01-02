ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.37
usd:
326.87
bux:
0
2026. január 2. péntek Ábel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Gázai övezetben élő palesztinokat támogató jemeni húszi lázadók támogatóinak egyike álrakétát emel a magasba az Egyesült Államok és Izrael elleni tüntetésen Szanaában 2025. június 27-én. A húszik rendszeresen hajtanak végre rakéta- és dróntámadásokat a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben közlekedő kereskedelmi hajók, valamint brit és amerikai hadihajók ellen 2023 novembere óta, megtorlásul Izrael gázai és libanoni hadműveletei miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/Jajha Arhab

Megindultak a kormányerők, a háború szélén áll egy újabb közel-keleti ország

Infostart / MTI

Eszkalálódik a jemeni válság, hadműveletet indított a nemzetközileg elismert jemeni kormány a szakadárok állásai ellen.

A Szaúd-Arábia támogatását élvező nemzetközileg elismert jemeni kormány pénteken műveletet indított a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanács (STC) nemrég elfoglalt állásai ellen Hadramaut tartományban.

Szálem el-Hanbasi, a tartomány kormányzója hangsúlyozta, igyekeznek "rendezett és békés úton" visszafoglalni az olajban gazdag közép-jemeni tartomány szóban forgó térségeit. Elmondta, a műveletekkel az állam fennhatóságának és a tartomány stabilitásának visszaállítására törekednek, elsősorban a régióban lévő kormányhivataloknál és stratégiai létesítményeknél.

Ahmed bin Brejk, az STC főparancsnok-helyette, Hadramaut korábbi kormányzója megerősítette, hogy

a kormányerők a szeparatisták állásai felé közelednek.

A Tanács csütörtökön bejelentette, nem hajlandó kivonulni a nemrég megszerzett területekről.

Nem sokkal korábban Szaúd-Arábia jemeni nagykövete azt közölte, az STC nem engedélyezte a leszállást a Tanács által ellenőrzött Ádenbe tartó szaúdi delegációt szállító repülőgép számára. Mohammed el-Dzsáber az X-en hangsúlyozta, hogy Rijád több hete igyekszik mindent megtenni, hogy mérsékelje a Jemenben kialakult feszültséget, ám törekvései süket fülekre találtak a szakadárokat vezető Ajdarúsz el-Zubejdínél.

Mint mondta, a szaúdi küldöttség szintén a feszültség csökkentése érdekében utazott volna Ádenbe.

A szaúdi fél úgy tudja, Zubejdi csütörtökön adott utasítást az ádeni nemzetközi repülőtér lezárására.

Az STC korábban légi blokáddal vádolta Rijádot, amely szerinte rászorítja a gépeket arra, hogy a térséget Szaúd-Arábián keresztül közelítsék meg, hogy a szaúdi hatóságok további ellenőrzéseket eszközölhessenek.

Az Egyesült Arab Emírségek által támogatott szakadárok decemberben több, Jemen déli részén lévő régiót vontak ki a Szaúd-Arábia támogatását élvező nemzetközileg elismert jemeni kormány felügyelete alól, jóllehet papíron a kormány és az STC szövetségben áll a Jemen északi részét ellenőrző húszikkal szemben.

Az STC az ország déli régiójának elszakadását követeli, célja pedig az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása.

Kezdőlap    Külföld    Megindultak a kormányerők, a háború szélén áll egy újabb közel-keleti ország

közel-kelet

jemen

arab félsziget

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Eddig legkevesebb 47 halálesetről és legalább 115 sérültről szóltak a hírek: zajlik a holttestek beazonosítása Svájcban, a szilveszter éjjelén történt katasztrófa után, amely egy kétszintes szórakozóhelyen történt. Valószínűleg a zárt térben használt mini tűzijátékok miatt gyulladt ki a fából készült mennyezet.
 

Svájci tűz: olasz válogatott sztársportoló az első beazonosított áldozat

Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban

Banális, hétköznapi ok miatt üthetett ki a tragikus tűz a svájci szilveszteri buliban, megölve 40 embert

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi fordulat: letaszították a trónról a Teslát!

Történelmi fordulat: letaszították a trónról a Teslát!

Zsinórban második éve csökkentek 2025-ben a Tesla globális járműeladásai, ennek következtében pedig le is taszította Elon Musk cégét a BYD a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának trónjáról - írja a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába

Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába

2025-ben is azok a témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, amelyek közvetlenül hatottak a mindennapjaikra, a Pénzcentrum egész évben ezekre fókuszált.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Swiss bar fire that killed 40 likely started by sparklers on champagne bottles, officials say

Swiss bar fire that killed 40 likely started by sparklers on champagne bottles, officials say

Some 113 injured people have been formally identified, including 71 Swiss citizens, 14 French and 11 Italians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 2. 16:12
Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos
2026. január 2. 15:18
Donald Trump megfenyegette Iránt
×
×
×
×