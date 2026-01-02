ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek Ábel
Ortodox karácsonyi szertartás a kijevi Pecserszk Lavra kolostorban. Fotó:Twitter/Bogdan Polovko
Nyitókép: Fotó:Twitter/Bogdan Polovko

Kijev gyilkos meglepetésre számít az ortodox karácsony idején

Infostart

A Kreml a január 7-i ortodox karácsony előestéjére vagy az ünnepre nagyszabású, emberéleteket követelő provokációt készít elő – figyelmeztetett pénteken az ukrán külföldi hírszerző szolgálat.

A Facebookon nyilvánosságra hozott közlemény szerint a Kreml célja az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások meghiúsítása. „Az említett művelet összetett jellegű. A (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) rezidenciája elleni állítólagos támadás után azt észleljük, hogy a Kreml új, hamis információkat terjeszt annak érdekében, hogy felkészítse az orosz és a külföldi közvéleményt a helyzet további súlyosbodására” – hívta fel a figyelmet a hírszerzés. A hivatal „nagy valószínűséggel” azt prognosztizálta, hogy „a manipulatív befolyásolásról áttérnek az orosz titkosszolgálatok általi fegyveres provokációra, amely jelentős emberi áldozatokat követel majd”.

„A várható időpont a Julián-naptár szerinti karácsony előestéje vagy az ünneplés időszaka. A provokáció helyszínéül vallási intézményt vagy más, komoly szimbolikus jelentőséggel bíró létesítményt választhatnak Oroszországban, illetve Ukrajna ideiglenesen megszállt területein” – közölte a hírszerzés. Kiemelték, hogy az Ukrajna érintettségét bizonyító hamis bizonyítékok előállításához az oroszok nyugati gyártmányú csapásmérő drónok roncsait tervezik felhasználni, amelyeket a frontvonalról szállítanak a provokáció helyszínére.

Péntekre virradó éjjel az orosz erők újabb támadást intéztek az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, aminek következtében legalább négy megyében voltak áramkimaradások - tájékoztatott Roman Andarak energiaügyi miniszterhelyettes. A tisztségviselő sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy

Oroszország csapást mért a mikolajivi és a zaporizzsjai régió energetikai létesítményeire, aminek következtében Zaporizzsja városának és a megye egy részének megszűnt az áramellátása.

Ezenfelül elmondása szerint Odessza megyében a korábbi támadások következtében továbbra is több mint 11 ezer fogyasztó van áram nélkül.

„Odessza és Kijev megyében folytatódik az ellenség által korábban megrongált berendezések helyreállítása. A hibaelhárítási és helyreállítási munkálatok jelenleg is zajlanak” – tette hozzá Andarak.

Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az éjjel újabb masszív orosz dróntámadás érte Zaporizzsja városát és peremvidékét. Kigyulladt egy bevásárlóközpont, és több tucat lakóház megrongálódott. Személyi sérülés nem történt – szavai szerint - annak köszönhetően, hogy a légvédelem az orosz drónok nagy részét még a városhoz közeledve megsemmisítette. Mindazonáltal kilenc becsapódást rögzítettek Zaporizzsjában – tette hozzá.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 116 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 86-ot semmisített meg, azonban 27 csapásmérő drón találatát rögzítették 23 helyszínen.

moszkva

kijev

ortodox karácsony

ukrajnai háború

