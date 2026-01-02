Mátrix: óriási magyar tudományos siker született

A matematikai kutatáshoz való alapvető hozzájárulásért Erdős László, Benjamin Schlein és Horng-Tzer Yau kapták a 2026-os Leroy P. Steele-díjat, jelentette be decemberben az Amerikai Matematikai Társaság (American Mathematical Society, AMS) a Magyar Tudományos Akadémia honlapja szerint.

A magyar, olasz és tajvani kutatók egy három cikkből álló sorozatért érdemelték ki az elismerést: az indoklás szerint a szóban forgó tanulmányok elvezettek a véletlen mátrixok több speciális együttesének, például a ritka véletlenszerű gráfokból és kapcsolódó objektumokból származó mátrixok finom spektrális tulajdonságainak teljes megértéséhez.

„Mély megtiszteltetésnek érzem, hogy megkaptam ezt a rangos díjat, köszönöm a díjbizottságnak és az Amerikai Matematikai Társaságnak” – mondta Erdős László a díj odaítélése után. „A valószínűségszámítással még Budapesten kerültem szoros kapcsolatba, amihez az első löketet Szász Domokosnak köszönhetem. A kemény analízist és a kvantummechanikát Elliott Liebtől tanultam. Azonban Horng-Tzer Yau, a posztdoktori témavezetőm volt az, aki bevezetett a kvantumdinamikába és a kölcsönható részecskerendszerekbe. Kissé meglepő módon ezek kombinációja bizonyult a megfelelő megközelítésnek a véletlen mátrixelmélet univerzalitási kérdéséhez. Benjaminnal és Yauval rendkívül szerencsések voltunk, hogy a megfelelő kérdést a megfelelő időben vizsgálhattuk meg.”