Nyitókép: Unsplash

Mátrix: óriási magyar tudományos siker született

Infostart

Erdős László matematikus, az MTA külső tagja kapta megosztva a 2026-os Leroy P. Steele-díjat: egy olasz és egy tajvani matematikussal együtt részesült az Amerikai Matematikai Társaság (AMS) rangos kitüntetésében, a véletlen mátrixok kutatásában elért eredményeiért.

A matematikai kutatáshoz való alapvető hozzájárulásért Erdős László, Benjamin Schlein és Horng-Tzer Yau kapták a 2026-os Leroy P. Steele-díjat, jelentette be decemberben az Amerikai Matematikai Társaság (American Mathematical Society, AMS) a Magyar Tudományos Akadémia honlapja szerint.

A magyar, olasz és tajvani kutatók egy három cikkből álló sorozatért érdemelték ki az elismerést: az indoklás szerint a szóban forgó tanulmányok elvezettek a véletlen mátrixok több speciális együttesének, például a ritka véletlenszerű gráfokból és kapcsolódó objektumokból származó mátrixok finom spektrális tulajdonságainak teljes megértéséhez.

„Mély megtiszteltetésnek érzem, hogy megkaptam ezt a rangos díjat, köszönöm a díjbizottságnak és az Amerikai Matematikai Társaságnak” – mondta Erdős László a díj odaítélése után. „A valószínűségszámítással még Budapesten kerültem szoros kapcsolatba, amihez az első löketet Szász Domokosnak köszönhetem. A kemény analízist és a kvantummechanikát Elliott Liebtől tanultam. Azonban Horng-Tzer Yau, a posztdoktori témavezetőm volt az, aki bevezetett a kvantumdinamikába és a kölcsönható részecskerendszerekbe. Kissé meglepő módon ezek kombinációja bizonyult a megfelelő megközelítésnek a véletlen mátrixelmélet univerzalitási kérdéséhez. Benjaminnal és Yauval rendkívül szerencsések voltunk, hogy a megfelelő kérdést a megfelelő időben vizsgálhattuk meg.”

