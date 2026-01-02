ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.16
usd:
326.79
bux:
0
2026. január 2. péntek Ábel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Teljes napfogyatkozás a chilei La Silla Obszervatóriumból nézve, Coquimbo tartományban 2019. július 2-án. A napfogyatkozás mintegy 150 kilométer széles sávja Chilét a csendes-óceáni partvidékén fekvő La Serena városnál érte el, és az argentin fővárosnál, Buenos Airesnél hagyta el a dél-amerikai földrészt A Chilei Csillagászati Társaság adatai szerint az ország ezúttal elsötétült részén több mint négyszáz éve, 1592 óta nem volt látható teljes napfogyatkozás, s a következő ilyen esemény 2165-ben várható.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alberto Valdes

Napfogyatkozás is jön: elképesztő csillagászati események lesznek idén – itt a lista

Infostart / MTI

Itt a lista, mentse el ezt a cikket: részleges nap- és holdfogyatkozás, több bolygóegyüttállás, valamint meteorrajok is megfigyelhetők lesznek idén az égbolton. De a teljes napfogyatkozásért sem kell messzire utazni.

Az idén derült idő esetén szabad szemmel is számos különleges égi jelenség megfigyelhető lesz, ebből a legérdekesebb tízet a Svábhegyi Csillagvizsgáló pénteki közleménye összegzi.

Mint írták, részleges napfogyatkozást lehet majd látni, valamint naplementét a napsarlóval augusztus 12-én este.

Spanyolországból teljes napfogyatkozást lehet majd megfigyelni augusztus 12-én, Magyarországon pedig a lenyugvó Nap fogyatkozásban levő narancssárga sarlóját lehet majd látni.

A részleges fogyatkozás Budapesten 19:22-kor kezdődik, és napnyugtára, 19:58-ra a Hold a napátmérő hetven százalékát takarja majd ki. Napsarlós napkelte vagy napnyugta legutóbb a 2003-as napfogyatkozáskor volt, legközelebb pedig 2039. június 21-én lesz. A jelenség biztonságos megfigyeléséhez napfogyatkozásnéző szemüveg, és teljesen kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges.

Ugyanezen az éjszakán, augusztus 12-ről 13-ra virradóan lesz megfigyelhető a Perseidák meteorraj éves maximuma. A csillaghullás során hajnalra óránként akár 70-80 meteor is látható lesz.

A raj egyébként július 17. és augusztus 23. között aktív, tehát a gyakorisági maximum előtti és utáni néhány napban is lehetőség kínálkozik a hullócsillaglesre.

November 16-a hajnalban a Mars-Jupiter együttállása az év egyik legszebb és legkönnyebben megfigyelhető bolygóegyüttállásának ígérkezik idén.

Aznap kora reggel, 5:40-kor a fényes fehér Jupiter fölött balra 1,2 fokkal látszik majd a halványabb vörös Mars, mindez 55 fokon a déli égbolton.

Június 9-én a két legfényesebb bolygó, a Jupiter és a Vénusz együttállására kerül sor.

Az esti szürkületben, 21:20-kor a fényes fehér Vénusz és a kissé halványabb, szintén fehér Jupiter 1,6 fokra közelíti meg egymást.

Május 18-án este 21:45-kor a hat százalékosra fogyó holdsarló, a Vénusz és a Jupiter együttállása lesz megfigyelhető. A holdsarló ekkor 10 fokkal a látóhatár felett látszik majd, amelytől jobbra a halványabb Elnath csillag, balra pedig a fényes, csillagszerű Vénusz lesz látható. A Jupiter a Holdtól jóval magasabban, balra felfelé látszik majd.

Február 19-én kora este, 17:45-kor három bolygó és a mindössze öt százalékos holdsarló együttállására lehet számítani. A Vénusz fölött a Merkúr, fölötte a holdsarló, mellette balra pedig a Szaturnusz látszik majd. Távcsővel 18:30-kor még a Neptunusz is megfigyelhető lesz.

A Geminidák meteorraj maximuma december 14-én lesz, óránként akár 120 hullócsillagot is lehet majd látni.

A Hold korán lenyugszik, így idén kivételesen kedvezők lesznek a körülmények a megfigyeléshez.

Részleges holdfogyatkozást augusztus 28-án hajnalban lehet majd látni 4:33-tól. Budapesten az 5:58-as holdnyugtakor a holdátmérő kilencven százalékát takarja ki a földárnyék. Bár alacsonyan fog látszani a Hold, a vöröses elsötétedés így is különleges élményt ígér.

A Fiastyúk és a holdsarló közeli együttállása július 11-én hajnalban várható, a novemberi kora reggeleken pedig a Mars, a Jupiter, a Regulus és a Hold együttállásainak különböző alakzatait lehet majd látni.

A csillagászok közleménye kiemeli, hogy az év legszebb égi jelenségei közül egyesek a városokból is jól látszanak majd, másokhoz kitakarásmentes horizont, a meteorzáporokhoz pedig fényszennyezésmentes égbolt is szükséges lesz.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló részletes blogbejegyzésben foglalkozik a jelenségekkel és a legszebb tíz jelenség mellett további érdekességeket is ismertet.

Kezdőlap    Tudomány    Napfogyatkozás is jön: elképesztő csillagászati események lesznek idén – itt a lista

csillagászat

holdfogyatkozás

napfogyatkozás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A bántalmazó sokszor áldozatnak mutatja magát – ingyenes kézikönyv a szörnyű jelenségről

A bántalmazó sokszor áldozatnak mutatja magát – ingyenes kézikönyv a szörnyű jelenségről

Semmibevétel, figyelmen kívül hagyás, összezavarás, lekicsinylés, a gyermek mint eszköz használata, megfigyelés technológiai eszközökkel; számtalan formája van a bántalmazásnak, az abúzus nemcsak fizikai erőszak lehet – hívja fel a figyelmet a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen. Az egyesület most új kiadványával a segítőknek és a bántalmazottaknak is szeretne segítséget nyújtani.
Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba újév hajnalán a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét – közölte pénteken Wallis (Valois) kanton főügyésze. Legkevesebb 47 halálos áldozat van, mintegy 80 sérült állapota válságos.
 

Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Olasz válogatott sztársportoló az első beazonosított áldozat Svájcban

Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban

Banális, hétköznapi ok miatt üthetett ki a tragikus tűz a svájci szilveszteri buliban, megölve 40 embert

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jól kezdi az évet a forint

Jól kezdi az évet a forint

Bár a bankközi devizapiac zárva van, a forinttal lehet kereskedni a nemzetközi piacokon. Ennek megfelelően az alacsony volumen miatti pénteki illikvid kereskedésben is vannak mozgások az árfolyamban. Az amerikai dollár gyengén kezdte 2026-ot, miután tavaly a legtöbb devizával szemben alulteljesített.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lesújtó gazdasági jóslat érkezett az IMF-től 2026-ra: sokakat ér majd hidegzuhanyként, ami jön

Lesújtó gazdasági jóslat érkezett az IMF-től 2026-ra: sokakat ér majd hidegzuhanyként, ami jön

Mit hozhat 2026 Európának? Gyorsabb vonatokat, erősebb gazdaságot? Vagy Inkább új bizonytalanságokat? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We just want to find him': Families of missing and injured describe agonising wait after Swiss bar fire

'We just want to find him': Families of missing and injured describe agonising wait after Swiss bar fire

Some 40 people were killed in the blaze; 113 injured people have been formally identified, including 71 Swiss citizens, 14 French and 11 Italians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 2. 18:36
Mátrix: óriási magyar tudományos siker született
2026. január 2. 08:00
Belátható időn belül a Holdra költözhetnek emberek
×
×
×
×