Év sportolói: megvan a három legjobb jelölt, újra lehet szavazni

A férfiaknál Kopasz Bálint kajakos, Kós Hubert úszó és Szoboszlai Dominik labdarúgó, míg a nőknél Csikós Zsóka kajakos, valamint Márton Luana és Márton Viviana tekvandós került a legjobb három közé a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) által 68. alkalommal kiírt Év sportolója-szavazásán.

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, valamint Csisztu Zsuzsa alelnök pénteken az M4 Sport csatorna élő műsorában jelentette be a nyolc kategória három-három versenyben maradt jelöltjét.

Szöllősi György jelezte, hogy a sorrend 461 szavazat alapján alakult ki, és azt is elmondta, hogy idén kétfordulós lesz a szavazás, és a három jelöltre péntektől a január 12-én a Magyar Állami Operaházban sorra kerülő Nemzeti Sport Gála kezdetéig lehet szavazni.

Az MSÚSZ elnöke bejelentette azt is, hogy

a sztárvendég az olimpiai és hatszoros világbajnok rúdugró ukrán Szerhij Bubka lesz.