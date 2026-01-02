Marozsán Fábián: Ausztráliában majd borítani kell a papírformát

2026-ra több győztes mérkőzést és a legjobb 40-be kerülést tűzte ki célul maga elé Marozsán Fábián teniszező, aki a tenisz-világranglista 51. helyén zárta a 2025-ös évet. Új erőnléti edző is segíti a felkészülését, és már idén is kevesebb egészségügyi problémával kellett szembenéznie – ezzel kapcsolatban nyilatkozott az InfoRádióban.

A 2025-ös év emlékezetesebb pillanatait tekintve kiemelte az Australian Opent, amely során Frances Tiafoe amerikai teniszezőt is le tudta győzni egy „kicsit vert helyzetből”. Hozzátette, nagy élmény volt a németországi ATP 500-as első elődöntő is, amelyet salakon játszottak. Kiemelte ugyanakkor, hogy az elődöntő előtt volt egy rosszabb időszaka, tekintettel egy Amerikában elszenvedett sérülésére.

„Nem mindig voltak annyira fényesek” a napjai, viszont ebből viszonylag gyorsan ki tudott jönni egy jó eredménynek köszönhetően. Év közben is voltak jó győzelmei, szép mérkőzései, hosszú túrái – tette hozzá. Úgy fogalmazott, talán kevesebb volt a betegség, kevesebb volt a sérülés.

„Én mindenféleképpen pozitívan értékelném ezt az egész évet” – összegezte a teniszező.

Kiemelte, nagyon fontosak a Grand Slamek, ott szeretne minél több mérkőzést nyerni. Ausztráliában eggyel több fordulót kíván nyerni, mint az előző évben. „Azt tudjuk, hogy nagyon nem egyszerű”, hiszen ilyenkor kiemelteket kell megverni, és „borítani kell a papírformát” – értékelte Marozsán Fábián a helyzetet.

Szintén célja, hogy minden Grand Slamen két mérkőzést tudjon nyerni. Ez „jelenleg nagy szó”, viszont hisz abban, hogy célokat ki kell tűzni, és bízik benne, hogy ez sikerülni fog. 2026 végére cél, hogy a top 40-hez nagyon közel legyen a ranglistában elfoglalt helye, hosszú távon pedig az, hogy a top 30-on belül legyen. Próbál dolgozni, és a lehető legtöbbet kihozni magából – mondta el a teniszező.

Próbálom azért élvezni is az életet – mondta el Marozsán Fábián ahhoz kapcsolódóan, hogy miként találja meg az egyensúlyt. Néha ki kell mozdulni, ki kell menni sétálni, ki kell menni közösségi életet élni – fogalmazott. Hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy elengedi magát, hiszen tudja, miért van ott egy adott versenyen.

– tette hozzá a teniszező, aki próbálja megtalálni az arany középutat, az ideje 5-10 százalékát erre fordítani. „Neki is újdonság ez”, hiszen fiatal, „nem nagyon tudja”, ezt hogyan kell, de próbálja felfedezni magát mind emberileg, mind játékosként.

Az interjú még az ünnepek alatt készült. ekkor elmondta: december 30-án utazik Hongkongba, szokás szerint ott kezdik az évet. Szereti ezt a helyszínt, hiszen nagyon gyors körülmények vannak. Ez nagyon veszélyes is tud lenni, hiszen ott bárki tud jól játszani, és egy kicsit itt a szerencsén is múlnak a dolgok, abban a tekintetben is, hogy milyen ellenfelet kap.

A hongkongi kezdés után ha jól játszik, egyből Ausztráliába megy, amennyiben ez nem történik meg, akkor valószínűleg Új-Zélandon, Aucklandben folytatja, és onnan mennek majd Melbourne-be.

Kiemelte, nem mindig csak eredményekben szükséges nézni az dolgokat, és nem felejtené el azt a részt, hogy emberileg is fejlődjön. Szeretné motiválni a fiatalokat, akár az idősebbeket is, hogy kezdjenek el sportolni, menjenek el teniszezni. Legyen a sport az életük része, mivel ez egy „nagyon jó dolog” és fontos is egy ember életében – szögezte le. Úgy fogalmazott, ha példakép is tud ebben lenni, illetve motiváló személy, az nagyon nagy büszkeséggel tölti el.