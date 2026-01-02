ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.18
usd:
326.77
bux:
0
2026. január 2. péntek Ábel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) és Arne Slot vezetõedzõ (k) az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Everton mérkõzésének végén a liverpooli Anfiled Raod-i Stadionban 2025. szeptember 20-án. A Liverpool 2-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/AP/Rui Vieira

Arne Slot várja a varázslatot Szoboszlaiék vergődése kapcsán

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Arne Slot vezetőedző szerint csapatának, a bajnoki címvédő, három magyar játékost foglalkoztató Liverpoolnak néha „varázslatra” lenne szüksége ahhoz, hogy meg tudja nyerni a szoros meccseket az angol labdarúgó-bajnokságban.

A holland tréner együttese pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, a hétmeccses veretlenségi sorozatuk ellenére is jelenleg kétszereplős a bajnoki címért zajló versenyfutás a listavezető Arsenal és a Manchester City között.

„Az Aston Villa is közel van, de azzal, hogy kikapott az Arsenaltól, nőtt a hátránya. Reálisan nézve a két klub jelenleg elég távol van tőlünk, így nekünk most nem is velük kell foglalkoznunk” – elemezte a helyzetet a negyedik helyen álló Liverpool vezetőedzője.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin együttesének a szezon felénél 12 pont a hátránya az Arsenalhoz és nyolc a manchesteriekhez képest.

„Néha varázslatra van szükséged ahhoz, hogy megnyerd a szoros meccseket. Minden találkozó nehéz, a csapatok közel vannak egymáshoz, és bár többször is mi vagyunk a jobbak, ez nem mindig elég” – jelentette ki Slot, hozzátéve, hogy az elmúlt fordulókban a helyzetkialakítással gyűlt meg leginkább a bajuk.

A Liverpool legutóbb 0-0-s döntetlent játszott a Leeds Uniteddal, vasárnap pedig a Fulham otthonában lép pályára ismét.

Kezdőlap    Sport    Arne Slot várja a varázslatot Szoboszlaiék vergődése kapcsán

liverpool fc

szoboszlai dominik

kerkez milos

arne slot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A bántalmazó sokszor áldozatnak mutatja magát – ingyenes kézikönyv a szörnyű jelenségről

A bántalmazó sokszor áldozatnak mutatja magát – ingyenes kézikönyv a szörnyű jelenségről

Semmibevétel, figyelmen kívül hagyás, összezavarás, lekicsinylés, a gyermek mint eszköz használata, megfigyelés technológiai eszközökkel; számtalan formája van a bántalmazásnak, az abúzus nemcsak fizikai erőszak lehet – hívja fel a figyelmet a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen. Az egyesület most új kiadványával a segítőknek és a bántalmazottaknak is szeretne segítséget nyújtani.
Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba újév hajnalán a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét – közölte pénteken Wallis (Valois) kanton főügyésze. Legkevesebb 47 halálos áldozat van, mintegy 80 sérült állapota válságos.
 

Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Olasz válogatott sztársportoló az első beazonosított áldozat Svájcban

Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban

Banális, hétköznapi ok miatt üthetett ki a tragikus tűz a svájci szilveszteri buliban, megölve 40 embert

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jól kezdi az évet a forint

Jól kezdi az évet a forint

Bár a bankközi devizapiac zárva van, a forinttal lehet kereskedni a nemzetközi piacokon. Ennek megfelelően az alacsony volumen miatti pénteki illikvid kereskedésben is vannak mozgások az árfolyamban. Az amerikai dollár gyengén kezdte 2026-ot, miután tavaly a legtöbb devizával szemben alulteljesített.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lesújtó gazdasági jóslat érkezett az IMF-től 2026-ra: sokakat ér majd hidegzuhanyként, ami jön

Lesújtó gazdasági jóslat érkezett az IMF-től 2026-ra: sokakat ér majd hidegzuhanyként, ami jön

Mit hozhat 2026 Európának? Gyorsabb vonatokat, erősebb gazdaságot? Vagy Inkább új bizonytalanságokat? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We just want to find him': Families of missing and injured describe agonising wait after Swiss bar fire

'We just want to find him': Families of missing and injured describe agonising wait after Swiss bar fire

Some 40 people were killed in the blaze; 113 injured people have been formally identified, including 71 Swiss citizens, 14 French and 11 Italians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 2. 15:36
Marozsán Fábián: Ausztráliában majd borítani kell a papírformát
2026. január 2. 14:24
Világbajnok sztár érkezik Győrbe
×
×
×
×