Arne Slot várja a varázslatot Szoboszlaiék vergődése kapcsán

A holland tréner együttese pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, a hétmeccses veretlenségi sorozatuk ellenére is jelenleg kétszereplős a bajnoki címért zajló versenyfutás a listavezető Arsenal és a Manchester City között.

„Az Aston Villa is közel van, de azzal, hogy kikapott az Arsenaltól, nőtt a hátránya. Reálisan nézve a két klub jelenleg elég távol van tőlünk, így nekünk most nem is velük kell foglalkoznunk” – elemezte a helyzetet a negyedik helyen álló Liverpool vezetőedzője.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin együttesének a szezon felénél 12 pont a hátránya az Arsenalhoz és nyolc a manchesteriekhez képest.

„Néha varázslatra van szükséged ahhoz, hogy megnyerd a szoros meccseket. Minden találkozó nehéz, a csapatok közel vannak egymáshoz, és bár többször is mi vagyunk a jobbak, ez nem mindig elég” – jelentette ki Slot, hozzátéve, hogy az elmúlt fordulókban a helyzetkialakítással gyűlt meg leginkább a bajuk.

A Liverpool legutóbb 0-0-s döntetlent játszott a Leeds Uniteddal, vasárnap pedig a Fulham otthonában lép pályára ismét.