Israeli flag against the western wall on a cloudy day
Nyitókép: Oleksii Hlembotskyi/Getty Images

Krisztus korából származó kincset találtak Jeruzsálemben, a Siratófal alatt

Infostart / MTI

Mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak a régészek a Siratófal előtti téren folytatott ásatásokon - jelentette az izraeli régészeti hatóság (IAA).

A Kr. u. első évszázadból származó, sziklába vájt medencét az IAA és a Siratófal örökség alapítvány régészei közösen tárták fel.

Az építmény egy, a pusztulás nyomait tartalmazó réteg alatt volt, amely réteg Jeruzsálem mintegy 2000 évvel ezelőtti elpusztításának bizonyítéka.

Az elmúlt napokban feltárt mikve falain és környezetében hamumaradványokat találtak, amelyek a Szentély rómaiak általi lerombolásáról, illetve felgyújtásáról tanúskodnak.

A mikve téglalap alakú, hossza 3,05 méter, szélessége 1,35 méter. A hegyet alkotó kőzetbe vájták, falait vakolat borítja. Déli oldalán négy faragott lépcső vezet le a medencébe.

A hamut tartalmazó rétegben számos kerámiatárgyat találtak, valamint a városban a pusztítást megelőzően élő zsidó lakosságra jellemző kőedényeket. A környéken további, a rituális tisztasággal kapcsolatos leletek is előkerültek, köztük más rituális fürdők, kőedények és egyéb tárgyak.

„A Siratófal tere alatt feltárt rituális fürdő megerősíti azt a felismerést, hogy a vallási élet és a mindennapi élet mennyire szorosan összefonódott Jeruzsálemben a Szentély korában” –mondta Amiháj Elijáhu örökségvédelmi miniszter.

A cseh gazdaság a harmadik negyedévben 0,8 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, összhangban a Cseh Statisztikai Hivatal (ČSÚ) korábban közölt előzetes adatával.

