2026. január 2. péntek
Nyitókép: Nora Carol Photography/Getty Images

Jön a hatnapos munkahét

Infostart

Ára van ennek a hosszú hétvégének: rögtön utána hatnapos munkahét következik, a január 2-i szabad pénteket jövő hétvégén, január 10-én szombaton kell ledolgozni.

Nem elég, hogy vége a téli szünetnek az iskolákban, a jövő hét igazán húzósnak ígérkezik: jön a hatnapos munkahét!

Ez az ára annak, hogy az újév első napja után pihenőnap van pénteken, január másodikán – ezt cserébe 2026. január 10-én, szombaton kell majd ledolgozni.

A Femcafé összeállítása szerint így fog alakulni 2026:

3 napos hosszú hétvégék

  • Május 1–3.: Munka ünnepe (péntek) + hétvége.
  • Május 23–25.: Pünkösd (szombat-vasárnap), pünkösd hétfő (hétfő).
  • Október 23–25.: Nemzeti ünnep (péntek) + hétvége.

4 napos hosszú hétvégék

  • Január 1–4.: Újév (csütörtök), pihenőnap (péntek) + hétvége (január 10. lesz a ledolgozandó szombat).
  • Április 3–6.: Nagypéntek (péntek) + hétvége, húsvét hétfő (hétfő).
  • Augusztus 20–23.: Államalapítás ünnepe (csütörtök), pihenőnap (péntek) + hétvége (augusztus 8-án kell dolgozni).
  • December 24–27.: Szenteste (csütörtök), pihenőnap (csütörtök), karácsony (péntek-szombat) + vasárnap (december 12-én kell dolgozni).

Ledolgozós szombatok

  • Január 10. (január 2. helyett).
  • Augusztus 8. (augusztus 21. helyett).
  • December 12. (december 24. helyett).

Belföld    Jön a hatnapos munkahét

munkanap

hosszú hétvége

cserenap

