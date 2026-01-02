Nem elég, hogy vége a téli szünetnek az iskolákban, a jövő hét igazán húzósnak ígérkezik: jön a hatnapos munkahét!

Ez az ára annak, hogy az újév első napja után pihenőnap van pénteken, január másodikán – ezt cserébe 2026. január 10-én, szombaton kell majd ledolgozni.

A Femcafé összeállítása szerint így fog alakulni 2026:

3 napos hosszú hétvégék

Május 1–3.: Munka ünnepe (péntek) + hétvége.

Május 23–25.: Pünkösd (szombat-vasárnap), pünkösd hétfő (hétfő).

Október 23–25.: Nemzeti ünnep (péntek) + hétvége.

4 napos hosszú hétvégék

Január 1–4.: Újév (csütörtök), pihenőnap (péntek) + hétvége (január 10. lesz a ledolgozandó szombat).

Április 3–6.: Nagypéntek (péntek) + hétvége, húsvét hétfő (hétfő).

Augusztus 20–23.: Államalapítás ünnepe (csütörtök), pihenőnap (péntek) + hétvége (augusztus 8-án kell dolgozni).

December 24–27.: Szenteste (csütörtök), pihenőnap (csütörtök), karácsony (péntek-szombat) + vasárnap (december 12-én kell dolgozni).

Ledolgozós szombatok