Nyitókép: Nora Carol Photography/Getty Images

Így változik minden januártól: szja, nyugdíj, fizetés, sztrádamatrica, tb-kiskönyv, Otthon Start – itt vannak a részletek!

Infostart

Nő a nyugdíj, emelkedik a minimálbér és a hozzá kötődő juttatások, béremelések jönnek a közszférában, emelkedik a sztrádamatrica ára, bővül az édesanyák szja-mentessége és a családi adókedvezmény-program, adócsökkentés jön a vállalkozásoknak – összefoglaltuk a januártól életbe lépő változásokat.

Új támogatási, béremelési és adócsökkentési programokkal kezdődik az új év. A háztartások több mint 2000 milliárd forinthoz jutnak 2026-ban, a vállalati adó- és bürokráciacsökkentésnek köszönhetően pedig nagyjából 90 milliárd forintot hagy a vállalatoknál a kormányzat – írja az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése. A money.hu szakértő szerint 2026 eleje több, egymással is összefüggő módosítást hoz, amelyek együttes hatása akár százezres vagy milliós különbségeket is eredményezhet egy-egy háztartás pénzügyeiben. Éppen ezért nemcsak az egyes intézkedések ismerete, hanem azok időzítése és kombinálása is kulcsfontosságúvá válik.

Alább összegyűjtöttük a részleteket.

Családi adókedvezmény

Januártól indul a családi adókedvezmények megduplázása, és életbe lép a családi adókedvezmény emelésének befejező üteme is.

A kedvezmény összege minden gyermekes családnál növekszik, ami havi szinten tízezres nagyságrendű pluszt hagyhat a háztartásoknál, különösen több gyermek esetén.

2026. január 1-től lép életbe a családi adókedvezmény emelésének második, befejező üteme (a duplázás fele). Ez minden gyermekes szülőt érint, nem csak az új jogosultakat.

  • 1 gyermek után a havi adómegtakarítás 20 000 Ft-ra nő (15 ezer helyett)
  • 2 gyermek után gyermekenként 40 000 Ft-ra nő (30 ezer helyett)
  • 3 vagy több gyermek után: gyermekenként 66 000 Ft-ra nő (49 500 helyett)
  • Tartósan beteg/súlyosan fogyatékos gyermek után a kedvezmény havi összege további 10 000 Ft-tal emelkedik (az alapon felül).

Édesanyák szja-mentessége

Életbe lép a 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége is.

2026. január 1-től a 30 év alatti anyák teljes személyi jövedelemadó (szja) mentességben részesülnek, a korábbi korlátozások nélkül. A mentesség kiterjed az egy gyermeket nevelő édesanyákra is.

A négy- és többgyermekes anyák mellett a háromgyermekes édesanyák is élethosszig tartó szja-mentességet élveznek 2025 óta, januártól pedig a kétgyermekes anyák esetében is megkezdődik a fokozatos kiterjesztés életkor szerint: első körben a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák részesülnek szja-mentességben.

Nő a minimálbér és a garantált bérminimum – és a hozzájuk kötődő juttatások is

  • a minimálbér bruttó 322 800 forintra nő (nettó 214 662 forint),
  • a garantált bérminimum bruttó 373 200 forintra emelkedik (nettó 248 178 forint). Ezt a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatottak számára kötelező biztosítani.

Ez nemcsak a legalacsonyabb keresetű munkavállalók jövedelmét növeli, hanem közvetetten több ellátás összegére is hatással van, mivel ezek a mindenkori minimálbérhez igazodnak. Ahol megjelenik az emelés hatása a Pénzcentrum összegzése szerint:

  • Álláskeresési járadék: maximum a napi minimálbér, 2026-ban 10 733 forint.​
  • Táppénz: maximum a minimálbér kétszeresének 1/30-ad része, 2026-ban bruttó 21 467 forint.​
  • GYED (gyermekgondozási díj): maximum a minimálbér kétszeresének 70 százaléka, 2026-ban havi bruttó 450 800 forint.​
  • GYOD (gyermekek otthongondozási díja): annyi, mint a minimálbér, 2026-ban bruttó 322 800 forint.
  • CSED (csecsemőgondozási díj): maximum a minimálbér kétszeresének 1/30-ad része, 2026-ban bruttó 21 467 forint.​

Adócsökkentés a vállalkozásoknak

Elindul a 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely évi 80-90 milliárd forint megtakarítást jelent a kis-és középvállalkozásoknak.

  • 18 millióról 20 millió forintra emelkedik az alanyi adómentes keret (ez 2027-ben 22 millió forintra, 2028-tól pedig 24 millió forintra emelkedik majd). Akik korábban áfakörösek voltak, most januártól választhatják az alanyi adómentességet, azzal a feltétellel, hogy 2025-ben és várhatóan 2026-ban sem lépik át a 20 millió forintos keretet.
  • Az átalányadózásban a jelenlegi 40 százalékos, 80 százalékos és 90 százalékos költséghányadok közül módosul a 40 százalékos sáv, ez 45 százalék lesz (majd 2027-től 50 százalékra fog emelkedni). A módosítással a feltételezett költséghányadok 45 százalék, 80 százalék és 90 százalék lesznek..
  • Változik a szociális hozzájárulási adó (szocho) minimum adóalapjának meghatározása is. Eddig ezt a minimálbér, illetve a garantált bérminimum 112,5 százaléka után kell megfizetni, azonban ez a szorzó 2026-tól megszűnik. A vállalkozóknak január 1-től már nem a megemelt alapérték, hanem kizárólag a minimálbér, illetve a garantált bérminimum 13 százaléka után kell megfizetniük a szociális hozzájárulási adót.

13. és 14. havi nyugdíj plusz nyugdíjemelés

  • Februárban érkezik a 13. havi nyugdíj teljes összege, valamint a 14. havi nyugdíj első, 25 százalékos részlete is.
  • Folytatódik az általános nyugdíjemelés is (3,6 százalékkal), amivel az átlagnyugdíj 250 000 forint fölé emelkedik.

A nyugdíjkorhatár és a nők kedvezményes nyugdíjának feltételei nem változnak, ugyanakkor januárban 3,6 százalékos nyugdíjemelés lép életbe. Ha az infláció meghaladja az év eleji emelés mértékét, novemberben további kiegészítésre is sor kerülhet.

A nyugdíj melletti munkavégzés továbbra is járulékmentes marad, ami mind a munkavállalók, mind a foglalkoztatók számára kedvező feltételeket biztosít.

Évi 1 milliós otthontámogatás a közszolgálatban

Elindul a közszolgálati dolgozók évi nettó 1 millió forintos otthontámogatási programja.

A vissza nem térítendő támogatás

  • lakáshitel-törlesztésre vagy
  • új lakáshitel önrészének kifizetésére

használható fel.

Házastársak közös hitelfelvétele esetén mindkét fél igénybe veheti, ami érdemben csökkentheti a lakhatással kapcsolatos terheket.

Fegyverpénz

Februárban kiutalják a 6 havi fegyverpénzt a fegyveres és rendvédelmi dolgozók részére. Az egyszeri szolgálati juttatás több százezer rendőrnek, katonának, katasztrófavédőnek, pénzügyőrnek, valamint újdonságként a határvadászoknak és tisztjelölteknek járhat.

Béremelések a közszférában

  • Folytatódik a tanárok béremelése, mellyel a pedagógusi átlagbér közel 940 000 forintra emelkedik. Átlagosan 10 százalék a pótlékok, megbízási díjak nélküli illetményemelés A szakképzésben oktatók bére is átlagosan 10 százalékkal emelkedik, a havi alapbér kötelező legkisebb összege náluk 775 000 forint lesz.
  • Megkezdődik a közigazgatási, szociális és kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelése.
  • Folytatódik az igazságügyi alkalmazottak három lépcsős béremelése is. 2025 és 2027 között a bírák esetében ez 48 százalékos, fogalmazók esetében 89 százalékos, bírósági alkalmazott esetében pedig 100 százalékos bérnövekedést jelent.
  • A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók, valamint a bölcsődei dolgozók kiegészítő szociális pótlékot kapnak

Könnyítések az Otthon Start Programban

2026. január 1-jétől fontos könnyítés lép életbe az Otthon Start Programban: a kedvezményes, fix 3 százalékos lakáshitel immár külterületen fekvő lakóingatlanokra is igényelhető lesz. Ez jelentős változás azok számára, akik agglomerációban, kisebb települések külterületi részein terveznek vásárlást vagy építkezést.

A jogszabály-módosítások egyszerűbbé tették a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását is, ami megkönnyíti ezek lakóingatlanná minősítését. Mindez alapfeltétele az Otthon Start igénylésének, tehát például üdülők és nyaralók továbbra sem vásárolhatók meg a program keretében.

Szigorodnak a hitelezési feltételek

A jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) szabályai módosulnak, a magasabb terhelhetőségi sáv határa a jelenlegi 600 ezer forintról 800 ezer forint havi nettó jövedelemre emelkedik. Ez azt jelenti, hogy 800 ezer forint alatt továbbra is legfeljebb az igazolt jövedelem fele fordítható hiteltörlesztésre, míg efölött – hosszú kamatperiódusú lakáshiteleknél – akár 60 százalék is lehet a plafon.

CSOK Plusz: enyhítés a feltételekben

Változnak a CSOK Plusz hitelprogram jogosultsági feltételei is. A módosítás célja, hogy a várandós, illetve örökbefogadási eljárásban részt vevő nők 2025. december 31-e után is életkori megkötés nélkül vehessék igénybe a CSOK Plusz lakáshitelt.

Bankolás: júniusig nem emelkedhetnek a díjak

A lakossági bankszámlák díjai 2026 első felében nem emelkedhetnek, mivel a bankok önkorlátozást vállaltak június végéig. Ez átmeneti védelmet jelent az ügyfeleknek, ugyanakkor a második félévtől ismét módosulhatnak a kondíciók.

Nem január 1-től, hanem február 1-től emelkedik meg az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára: 150 ezer forint helyett 300 ezer forintot lehet majd díjmentesen felvenni.

Emelkedik az autópálya-matricák ára (forint)

  • D1 vármegyei: 7190, éves országos: 61 760, napi: 5550, tíznapos: 6910, havi 11 170.
  • D2 vármegyei: 14 370, éves országos: 61 760, napi: 7890, tíznapos: 10 040, havi 15 820.
  • U vármegyei: 7190, éves országos: 87 650, napi: 5550, tíznapos: 6910, havi 11 170.
  • D1M vármegyei: 7190, éves országos: 61 760, napi: 2770, tíznapos: 3450, havi 5590.

Az M1-es autópálya felújítása miatt bevezetnek egy új, kedvezményes matricát: 2026-tól regionális autópálya-matrica van érvényben az M1 teljes szakaszán. A négy érintett vármegyére – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – kiterjedő matrica az ott élők számára 15 ezer forintos áron elérhető

Nő a pótdíjak összege: az alap pótdíj

  • 60 napon belüli befizetés esetén 26 640 forint,
  • 60 napon túl már 91 780 forint.

A pótdíjkülönbözet összege 60 napon belüli fizetésnél 14 900 forint, 60 napon túli rendezés esetén pedig 47 180 forint.

Emelkedik a díj a kamionok számára a főutakon

2026. január 1-től emelkednek a díjak a főutakon a kamionok számára. A kormány indoklása szerint az intézkedés célja, hogy a teherforgalmat az alacsonyabb díjszintű főutak vagy a díjmentes mellékutak felől a négysávos, gyorsforgalmi úthálózatra tereljék, illetve ott tartsák, továbbá hogy a vidéki települések lakói számára biztonságosabbá váljon a fő- és mellékutakon való közlekedés, valamint csökkenjen a környezeti és zajterhelés.

Megszűnik a papír alapú TB kiskönyv

Januártól a papír alapú TB-kiskönyv helyét az elektronikus e-TB kiskönyv veszi át. A változás jelentősen csökkenti a foglalkoztatók adminisztratív terheit, mivel többé nem kell vezetniük az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt.

Márciustól kötelezően emlékeztető üzenetet kapnak a betegek

A jövőben automatikus értesítést kapnak a betegek a digitális időpontfoglalási rendszerben rögzített ellátásukról. Az EESZT működtetője a lefoglalt időpontot legkésőbb 48 órával megelőzően értesíti a pácienseket SMS-ben vagy e-mailben az ellátás pontos időpontjáról és helyszínéről. Ha az időpontfoglalás és az ellátás között kevesebb mint 48 óra telik el, az értesítést a foglalást követő 12 órán belül küldik ki. Az emlékeztető üzenetek küldése 2026. március 1-jétől válik kötelezővé, a betegek mobiltelefonjára vagy e-mail fiókjába érkeznek majd az értesítések.

