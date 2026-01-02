ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Tej: baj van, reagált a magyar agrárminiszter is

Infostart

Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán reagált a helyzetre, amely szerint egyre súlyosabb helyzetbe kerülnek a hazai tejtermelők.

Hónapok óta egyre súlyosabb helyzetbe kerülnek a hazai tejtermelők: egyes gazdaságoktól nem veszik át a tejet, máshol az önköltséget sem fedező áron történik a felvásárlás – írja az agroinform.hu. A tejpiaci feszültségekre egy termelő nyilvános kérdésben hívta fel a figyelmet, rámutatva, hogy a feldolgozók egy része nem veszi át a megtermelt tejet, mások pedig olyan alacsony árat kínálnak, amely a napi munkát ugyan megköveteli, de a gazdaságokat a működésképtelenség határára sodorja.

A kialakult helyzetre Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán reagált, részletezve a kormány eddigi lépéseit és a válság okait.

„Amit tettünk eddig: egyeztetés a kiskereskedelmi láncokkal, hogy a magyar tejet forgalmazzák inkább, import regisztrációt vezettünk be a tejre és termékre, hogy ne tudjon bejönni az olcsóbb külföldi Tejmarketing kampány a vásárlók felé, hogy vegyenek többet a magyar tejből.

Kifizettünk minden támogatást a gazdáknak előre, teljes összegben,

a feldolgozóiparnak adtunk 50 milliárd kedvezményes hitelt, hogy vásárolják fel a tejet, és a hitelmoratórium. Szóval amit ember megtehet, azt mind megtettük. Az unióban mindenütt olcsóbb a tej, mint nálunk jelenleg” – válaszolta egy kommentben Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán, a posztjában egy olvasó által felttett kérdésre.

A miniszter szerint a jelenlegi piaci zavarok nem magyar sajátosságok, hanem globális és európai folyamatok következményei.

Rövid távon a kereslet és kínálat egyensúlyának helyreállása nélkül nem várható érdemi javulás, miközben a termelők részéről egyre erősebb az igény az igazságosabb felvásárlási árakra és a kiszámíthatóbb piaci környezetre.

A tejágazat helyzete így továbbra is az egyik legsérülékenyebb pontja a hazai állattenyésztésnek, ahol a túlélés sok gazdaság számára már fennmaradási kérdéssé vált.

