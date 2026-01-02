ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek
Nyitókép: Pixabay

Pirotechnika miatt halt meg 45 ember a szilveszteri buliban – a nap hírei

Infostart

Pirotechnikai eszközök okozták a több mint 45 halálos áldozatot követelő svájci szilveszteri tűzvészt, a katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda élére az ukrán elnök, elárverezheti az állam a Béla király úti köztársasági elnöki rezidenciát.

Bengál fáklyák okozták a több mint 45 halálos áldozatot követelő svájci bártüzet. A pirotechnikai eszközöket pezsgősüvegekre rögzítették és túl közel vitték a mennyezethez – tájékoztatott Valais kanton főügyésze. A síparadicsom bárjában szilveszter éjszaka kitört tűzvész 119 sérültje közül legalább 80 állapota válságos. Eddig 113 személyt azonosítottak, közöttük 71 svájci állampolgár, 14 francia, 11 olasz, és 4 szerb is van. Mintegy ötven sérültet más európai országokba szállítottak súlyos égési sérülések kezelésére szakosodott klinikákra. Svájcban ötnapos nemzeti gyászt tartanak a tragédia miatt.

A katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda élére az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a Telegramon arról írt, hogy Kirilo Budanovnak személyesen ajánlotta fel a pozíciót, aki elfogadta a megbízást. A korábbi vezetőt, Andrij Jermakot november végén mentették fel hivatalából, miután a Korrupcióellenes Nyomozóiroda munkatársai házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt korrupciós üggyel összefüggésben.

A január 7-i ortodox karácsony előestéjére vagy az ünnepre nagyszabású provokációt készít elő a Kreml – figyelmeztetett az ukrán külföldi hírszerző szolgálat. A közlemény szerint Vlagyimir Putyin kormányának célja, az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások meghiúsítása.

Az amerikai elnök segítséget helyezett kilátásba az Iránban tüntetőknek. Donald Trump bejegyzésében azt írta, ha az iráni vezetés rálő békésen tüntetőkre, akkor az Egyesült Államok a megmentésükre siet. Hamenei ajatollah tanácsadója és az iráni nemzetbiztonsági tanács vezetője a kijelentésre reagálva figyelmeztetett: Washington beavatkozása a síita állam belügyeibe az egész régiót destabilizálná. Iránban három éve nem látott nagyságú tömegtüntetések zajlanak, amelyeket az elszabadult infláció robbantott ki. A megmozdulásoknak már több halálos áldozata is van.

Finnországban őrizetbe vették egy tengerfenéki távközlési vezeték megrongálásával gyanúsított teherhajó legénységének két tagját, két másik ember ellen pedig kiutazási tilalmat rendeltek el. A Fitburg nevű hajót szerdán foglalták le a finn hatóságok, mert gyanújuk szerint megrongálta a Balti-tengeren az Elisa finn távközlési cég egyik tenger alatti vezetékét, ami Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott. A legénység tagjai orosz, grúz, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok.

Zátonyra futott egy nagy hotelhajó Gönyűnél. 200 utas szilveszterezett a Duna fogságában. A 135 méter hosszú hajó keddről szerdára virradó éjjel rekedt meg a folyómederben. Az utasokat átvitték egy másik hajóra, ami Pozsonyba szállította őket. A luxus hajó december 26-án indult a németországi Passauból.

A Honvédelmi Minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák, köztük a honvéd tisztjelöltek is, valamint a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az Otthon támogatást. Januártól évi nettó egymillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Amennyiben mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó kétmillió forintra emelkedhet. Azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést.

Január 1-jétől 11 százalékkal, 322.800 forintra emelkedett a minimálbér. A garantált bérminimum 7 százalékkal, 373.200 forintra nőtt. Ezzel a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32 ezer forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24.400 forinttal több jövedelmet kapnak. A minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a GYES és a GYED, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is.

Elárverezheti az állam a köztársasági elnöki rezidenciát – írja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. oldalán megjelent hirdetés alapján a 24.hu. A portál szerint a magyar állam 28,3 milliárd forintért árulja a svábhegyi Béla király úti elnöki rezidencia épületét és a hozzá tartozó telket. Az ajánlattevő cégeknek csak január 8-áig van idejük befizetni a valamivel több mint hétmilliárdos biztosítékot, ami feltétele annak, hogy részt vehessenek a liciten január 10-13. között. Novák Katalin lemondott államfő 2024-ben költözött ki az épületből.

A korábbi évekhez képest idén jelentősen csökkent a szilveszter utáni hulladék mennyisége a Budapesten. Ennek oka vélhetően a pirotechnikai eszközök használatának fővárosi korlátozása, illetve, hogy a hideg idő és a havazás miatt kevesebben búcsúztatták a közterületeken az óévet a fővárosban. A Budapesti Közművek mintegy 200 köztisztasági takarító munkatársa, valamint 4 szállító járműve eddig 1,2 tonna hulladékot takarított össze és szállított el a közterületekről.

Bemutatkozott a közönségnek a Fővárosi Állat- és Növénykertben Pablo, a Tiszafüreden egy drog razzián lefoglalt tigriskölyök. Az állat az elmúlt hetekben a Budapesti Állatkert karanténállomásán kapott elhelyezést, ahol a közönség nem láthatta. Az Állatkert szakemberei az India-ház egyik belső férőhelyét ideiglenesen átalakították Pablo számára, így az elkövetkező hónapokban ott láthatják majd a Budapesti Állatkert látogatói.

