Idősebb pár a pénzügyeit intézi az ebédlőasztalnál ülve.
Nyitókép: Getty Images/shapecharge

Nyugdíjguru a 2026-os nyugdíjrendszerről: sokan nagyon jól járnak

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A nyugdíjkorhatár nem változik, 2026-ban is marad 65 év. A nők kedvezményes nyugdíjának feltételei sem változnak. A nyugdíj-megállapítás ugyanakkor minden évben módosul – erről beszélt az InfoRádióban a Nyugdíjguru alapítója.

„A nyugdíjkorhatár ugyanígy 65 év marad 2026-ban, mint az eddigi években. Egy téves hír söpört végig a sajtóban, hogy megszűnne a magyar nyugdíjkorhatár, de erről szó nincs” – mondta az InfoRádióban Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru honlap alapítója. A férfiak közül mindenkit érint a 65 éves korhatár, a nők közül pedig azokat, akik nem tudták vagy nem akarták igénybe venni a kedvezményes nyugdíjat – tette hozzá. A szakértő szerint nagyon fontos hír, hogy

nem szigorodik a nők kedvezményes nyugdíjának feltételrendszere sem, változatlan marad 2026-ban, azaz 40 év munkaviszonnyal élhetnek ezzel a kedvezménnyel.

Sőt, éljenek is, tanácsolta Farkas András, ez világszinten az egyik legkedvezőbb nyugdíj, hiszen az idő előtti igénybe vehetősége ellenére sem terheli levonás.

A nyugdíj-megállapítás viszont, mint minden évben, 2026-ban is változik – szögezte le a szakértő. Mint mondta, ennek van egy rendkívül fontos összetevője, a valorizáció vagy értékkövetési eljárás. Ennek a megértéséhez azt kell tudni, hogy a nyugdíj alapvetően két dologtól függ. Az egyik az úgynevezett életpálya-átlagkereset összege, ezt az 1988-tól szerzett összes olyan kereset alapján kell kiszámolni, ami után fizettünk járulékot az életünk során. Tehát 36-37 évre visszamenőleg kell nézni az összes keresetet, és felszorzással meg kell emelni az értékét ahhoz, hogy a nyugdíj-megállapítás évét megelőző év országos átlagkereseti viszonyait tükrözze.

Ezt az értékkövetést lehet kiszámítani a minden évben változó valorizációs szorzókkal, ami minden évben követi az országos nettó átlagkereset nominális növekedését.

Ez egy rendkívül kedvező hír a 2026-os nyugdíjmegállapítás során a jövőre nyugdíja menőknek, mert így nagyjából 10 százalékkal magasabb lesz a valorizációs szorzószámok mértéke a 2025-ös szinthez képest, mert az idei nettó átlagkereset a KSH eddigi adatai alapján körülbelül 10 százalékkal fog nőni, és az értékkövetési szorzók is ezt fogják tükrözni – jelentette ki Farkas András.

A nyugdíjszakértő arról is beszélt, hogy a nyugdíj melletti munkavállalás terén sem változik lényegében semmi. Ahogy eddig is, jövőre is rendkívül kedvező feltételek mellett lehet dolgozni: eddig sem kellett a nyugdíj mellett szerzett kereset után fizetni a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot, és a foglalkoztatóknak meg nem kellett fizetni a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót. Ez pedig 2026-ban sem fog változni. Farkas András kijelentette, van még egy nagyon jó hír, ugyanis

január 1-jétől megszűnik az orvosokat és más egészségügyi dolgozókat terhelő korlátozás, ami szerint eddig ők nem vehették föl a nyugdíjukat, ha nyugdíjasként dolgoztak tovább, hanem a nyugdíjuk helyett egy úgynevezett nyugdíjpótló jövedelemkiegészítést tudtak igényelni.

A szakértő szerint ez egy bonyolult bürokratikus rendszer volt, most viszont eltűnik, és az egészségügyi szakemberek is megkaphatják a nyugdíjukat a rendes keresetük, illetményük mellett, beleértve a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj részletét is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

