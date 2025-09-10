Elon Musk még mindig a leggazdagabb amerikai, egy magyar is van az élbolyban

Mint a Forbes magazin megírta, újra van magyar Amerika 20 leggazdagabb embere között. Értékelésük szerint „infláció, vámok, bizonytalanság, meg is lett az eredménye: Amerika leggazdagabb emberei még soha nem voltak ilyen gazdagok.”

A Forbes 400-as listáján a listavezető Elon Musk vagyona rekordnagy, 438 milliárd dollár volt a Portfolio összegzése szerint.

A második helyen az Oracle technológiai vállalat igazgatótanácsának elnöke, Larry Ellison állt 276 milliárd dollárral.

A harmadik a Facebook alapítója, a közösségi médium anyavállalata, a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg 253 milliárd dollárral.

Őt Jeff Bezos, az Amazon alapítója követi 241 milliárd dollárral,

majd Larry Page, a Google társalapítója 179 milliárd dollárral.

Donald Trump amerikai elnök a lista 201. helyén szerepel, 7,3 milliárd dolláros vagyonnal.

A Forbes szerint a Interactive Brokers szárnyalásának köszönhetően újra van magyar származású tagja a 400-as lista élbolyának: a magyarul is kiválóan beszélő Péterffy Tamás, az elektronikus tőzsdei kereskedés atyja a 18. helyen szerepel 73,3 milliárd dolláros vagyonával.

Péterffy 100 dollárral, gyakorlatilag nincstelenül érkezett Amerikába, innen épített fel egy elképesztő sztorit.

Ebbe az elitklubba korábban Soros György került be a magyarok közül, de ő a vagyona nagy részét alapítványaira hagyta 2018-ban. A 95 éves befektető jelenleg 7,5 milliárd dolláros vagyonnal a 192. helyen szerepel a 400 leggazdagabb amerikai listáján, a csúcson, 2017-ben 25,2 milliárdos vagyont becsült neki a Forbes