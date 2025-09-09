ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd Ádám
Francois Bayrou francia miniszterelnök politikai programját ismerteti a nemzetgyűlés párizsi üléstermében 2025. január 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Teresa Suárez

Tényleg megbukott a francia kormány

Infostart / MTI

A tájékoztatás szerint Emmanuel Macron francia elnök elfogadta Bayrou lemondását.

Hivatalosan benyújtotta lemondását kedden Francois Bayrou francia miniszterelnök, miután az előző nap kormánya elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben. Bayrou utódja kinevezéséig ügyvivőként hivatalban marad - ismertette honlapján a francia kormány.

A december óta hivatalban lévő Bayrou augusztus végén jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez szeptember 8-án a kormány adósságcsökkentő tervének végrehajtásához és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához, amely csaknem 44 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő. Az adósságcsökkentés részét képezte két munkaszüneti nap eltörlése is, ami széleskörű elutasítást váltott ki a francia társadalomban.

Az Elysée-palota hétfőn közölte, hogy Macron a napokban új kormányfőt fog kinevezni.

