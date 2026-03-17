2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
ARÉNA - PODCASTOK
Kék színű kőolajvezetékek futnak egy olajmező közelében.Forrás: Getty Images/onurdongel
Nyitókép: Getty Images/onurdongel

Török segítséggel pörgetné fel az olajexportját Irak

Infostart / MTI

A közel-keleti háború miatt szünetelő olajkivitelének egy részét Törökországon át újra akarja indítani Irak.

A cél naponta akár 250 ezer hordó olaj exportálása Törökországon keresztül. Ez a konfliktus előtt az Irak által exportált mintegy 3,5 millió hordó olaj töredéke. A háború előtt Irak a kőolajat a dél-iraki Bászra kikötőjéből exportálta a Hormuzi-szoroson át. Irán azonban a február 28-i izraeli-amerikai támadásokra válaszul gyakorlatilag megbénította a közlekedést ezen a tengeri útvonalon.

Hajan Abdel-Gáni iraki olajügyi miniszter közölte, hogy a szállítások a háború kezdete után két-három nappal álltak le. Az iraki hatóságok a kirkuki olajmezőket a törökországi Ceyhannal összekötő, jelenleg használaton kívüli csővezetéket helyeznék ismét üzembe. A miniszter közölte, hogy a vezetéken befejeződtek a helyreállítási munkák, de egy mintegy 100 kilométeres szakaszt még ellenőrizni kell. Reményét fejezte ki, hogy egy héten belül elvégzik a szükséges próbaüzemet, hogy elindíthassák a napi 250 ezer hordós exportot.

Az olajvezetéket az Iszlám Állam terrorszervezet dzsihadistái 2014-ben megrongálták.

Irak vizsgálja annak a lehetőségét is, hogy napi 200 ezer hordónyi olajat tartálykocsikkal exportáljon Jordánián és Szírián keresztül.

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni” olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Franciaország hétfő este bejelentette, hogy megerősíti közel-keleti katonai jelenlétét és csapásmérő képességét és nyolc hadihajót, két helikopterhordozót és egy repülőgép-hordozót vezényelnek a térségbe.Közben sorra utasítják vissza az országok a részvételt Donald Trump Hormuzi-szorost biztosítani készülő katonai koalíciójában, amellyel kapcsolatban az elnök úgy nyilatkozott ma a Fehér Házban, hogy nem mindenki lelkesedik a tervekért. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel

Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel

Válás vagy haláleset után nemcsak a családi és jogi helyzet változik meg, hanem gyakran a lakásbiztosítás is kérdésessé válik.

US embassy in Iraq hit by drone strikes as UAE reopens airspace after missile threats from Iran

US embassy in Iraq hit by drone strikes as UAE reopens airspace after missile threats from Iran

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while air traffic returns to normal around one of the busiest international transit hubs.

