Soron kívüli, sürgős frissítést adott ki a Chrome

A CVE-2026-3909 és a CVE-2026-3910 kódszám alatt nyilvántartott sérülékenységeket már ismerik a rosszindulatú felek, akik ki is használják azokat – írja a HVG.hu.

Az egyik hiba a böngésző összeomlását válthatta ki, vagy tetszőleges kódfuttatást hajthattak végre a hackerek, míg a másik a program alapvető komponenseit érintette. A Google mindkét hibát javította a bejelentéstől számított két napon belül. A Windows 146.0.7680.75, macOS 146.0.7680.76 és a Linux 146.0.7680.75.böngészőverziók már tartalmazzák a javítást.

A frissítést soron kívül adta ki a Google, ugyanakkor a cikk szerint napokba vagy hetekbe is telhet, míg mindenkihez megérkezik.

A frissítés automatikusan végbemegy, de szükség van hozzá a program újraindítására. A chrome://settings/help link bemásolásával a címsorba, azonnal frissül a Chrome.