ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.67
usd:
339.77
bux:
120787.85
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Izmir, Turkey - March 27, 2011: Close up of Google Chrome Web Browser web page on the web browser. Chrome is widely used web browser developed by Google.
Nyitókép: brightstars/Getty Images

Soron kívüli, sürgős frissítést adott ki a Chrome

Infostart

Sürgős frissítést adott ki a Google a Chrome böngészőhöz, két súlyos támadások során kihasznált biztonsági rést is javítanak.

A CVE-2026-3909 és a CVE-2026-3910 kódszám alatt nyilvántartott sérülékenységeket már ismerik a rosszindulatú felek, akik ki is használják azokat – írja a HVG.hu.

Az egyik hiba a böngésző összeomlását válthatta ki, vagy tetszőleges kódfuttatást hajthattak végre a hackerek, míg a másik a program alapvető komponenseit érintette. A Google mindkét hibát javította a bejelentéstől számított két napon belül. A Windows 146.0.7680.75, macOS 146.0.7680.76 és a Linux 146.0.7680.75.böngészőverziók már tartalmazzák a javítást.

A frissítést soron kívül adta ki a Google, ugyanakkor a cikk szerint napokba vagy hetekbe is telhet, míg mindenkihez megérkezik.

A frissítés automatikusan végbemegy, de szükség van hozzá a program újraindítására. A chrome://settings/help link bemásolásával a címsorba, azonnal frissül a Chrome.

Kezdőlap    Tech    Soron kívüli, sürgős frissítést adott ki a Chrome

google

chrome

frissítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel" fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni" olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bod Péter Ákos: új olajsokk fenyeget, Magyarország nagy árat fizethet

Az Irán elleni amerikai–izraeli támadás a világgazdaság egyik legérzékenyebb pontját, az energia- és kereskedelmi útvonalakat érte el, ami gyorsan felkavarta a piacokat. A történelemben többször láttuk már, hogy az olajválságok világszintű gazdasági feszültségeket indíthatnak el. A mostani sokk is hasonló mintát mutat: emelkedő energiaárak, pénzügyi bizonytalanság és növekvő kockázatkerülés jellemzi a piacokat. Magyarország különösen érzékeny az ilyen hullámokra, mert magas energiaimportja, sérülékeny költségvetése és gyengébb intézményi alkalmazkodóképessége felerősítheti a külső sokk hatásait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kipottyanhat ma három angol csapat a BL-ből: ütött az óra, nem lehet már visszahozni?

Az Arsenal és a Bayer Leverkusen párharca a múlt heti döntetlen után teljesen nyílt, addig a Bod/Glimt, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is megnyugtató előnnyel fordul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US embassy in Iraq hit by drone strikes as UAE reopens airspace after missile threats from Iran

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while air traffic returns to normal around one of the busiest international transit hubs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 17. 05:12
2026. március 17. 05:00
×
×