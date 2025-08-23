A mexikói elnök nem kér Donald Trump segítségéből

Az elnök asszony mexikóvárosi sajtótájékoztatóján kijelentette: "Mexikó szabad, független és szuverén ország", ezért ő nem fogja megengedni, hogy bármely külföldi kormány megsértse az önállóságát. Hozzátette, hogy "ilyen beavatkozás nem lesz, mert Mexikónak a népéből és az azt képviselő kormányából fakadóan nagy ereje van, így minden beavatkozási kísérletre ezzel a nemzeti egységgel fogunk reagálni."

Claudia Sheinbaum arra a Fox News amerikai hírtelevízióban bemutatott interjúra reagált, amelyben Terry Cole, az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatalának (DEA) vezetője azt mondta, támogatni fogja az amerikai elnök döntését a mexikói drogkartellekkel való leszámolásról.

Nem ez volt az első eset, hogy Sheinbaum visszautasította az Egyesült Államok esetleg beavatkozását

a mexikói kormánynak a drogkartellek elleni háborújába, miután a hónap elején olyan amerikai médiaértesülések láttak napvilágot, miszerint Donald Trump amerikai elnök aláírt egy olyan titkos parancsot, amely katonai akciókat engedélyez Latin-Amerikában a washingtoni álláspont szerint terrorszervezetnek minősülő drogkartellek ellen.