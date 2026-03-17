Egy hidegfront zavarja meg a tavaszi napsütést

Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de délután északkelet felől elkezdhet vékonyodni, esetleg szakadozni a felhőzet. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra - nagyobb eséllyel hazánk nyugati felén, kétharmadán, de délelőtt néhol keleten sem kizárt kisebb záporeső. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, a nap első felében a Nyugat-Dunántúlon, majd estétől néhol északkeleten erős lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a tartósan borult vagy csapadékos részeken ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.