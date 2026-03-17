Marozsán továbbra is a legjobb 50-ben, Fucsovics is araszol előre a toplistán

A férfiaknál az élen változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz áll, de az őt követő, Indian Wellsben győztes olasz Jannik Sinner ezer pontot faragott a hátrányán vele szemben. A harmadik - az élen álló kettőshöz képest jelentős lemaradással - továbbra is a 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb Novak Djokovic.

Marozsán Fábián maradt a 46. helyen, Fucsovics Márton pedig két helyet javítva jelenleg az 54. A nőknél a legjobb magyar, Bondár Anna a 66.-ról a 65. helyre lépett előre.

Gálfi Dalma és Udvardy Panna azonban rontott, előbbi három pozíciót visszacsúszva most a 87., utóbbi kettőt visszalépve a 97.

Az élcsoportban változás történt: Indian Wells friss bajnoka, a fehérorosz Arina Szabalenka továbbra is vezet, de mögötte a döntőt elvesztő kazah Jelena Ribakina feljött a második helyre, megelőzve a lengyel Iga Swiateket.